Başkan Erdoğan: Kılıç kınında çıkarsa kaleme yer kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ"

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle sevgiyle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Kars'a, Hatay'dan Sinop'a, 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

İsrail'in barbar saldırıları altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum.

Dün Ahlat'ta gençlerimizle de hasret giderdik. Kubbetü'l-İslam'ın o ferah ve vakur iklimini doya doya teneffüs ettik. Ardından kabine toplantımızı, Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyemizde gerçekleştirdik. Akabinde milletimize yine Ahlat'tan seslendik.

Bugün de sizlerle birlikte o müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç doldurarak heyecanımıza ortak olan siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Gençler, dünyaya "Biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız" mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve yiğit askerlerinin, gazilerin, akıncı birliklerinin, o kahraman ordunun her bir neferinin aziz ruhları şad olsun.

Kıymetli kardeşlerim, zaferin müjdecisi olan o kutlu günde, İslam coğrafyasının dört bir ucundaki camilerde minberlerde şu hutbe irad ediliyordu:

"Allah'ım, İslam'ın sancağını yükselt ve Alparslan'a yardım et. Onun niyet ve azmini başarıyla neticelendir. O nasıl senin çağrına uyup dininin korunmasına rehavet göstermeden emrine uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak geceyi gündüze katmışsa, sen de ona zafer kısmet eyle. Dileklerinde ona yardımcı ol. Kaza ve kaderini onun için tecelli ettir."