Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı | Başkan Erdoğan: Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Her türlü engele rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpındıklarını belirten Başkan Erdoğan “Terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun mesafe katettik. Çalışmalarımızı kuyumcu titizliğiyle sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, kılıcın kınından çıkarsa kaleme yer kalmayacağını söylerken “Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak” şeklinde konuştu.

