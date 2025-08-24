Kamu kredisi yurtdışına yollandı! İmamoğlu’nun bir yolsuzluğu daha ortaya çıktı

Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yaptığı Güney Cebeci isimli firmasına bir kamu bankasından 45 milyon TL kredi kullandığı görüldü.

Sabah'ın haberine göre kullanılan krediyi aynı gün euro cinsinden dövize çeviren Gülibrahimoğlu'nun, bu parayı 20 Şubat 2024'te "SWISS MED MARINE DENİZBANK AG" açıklamasıyla yurtdışına transfer ettiği saptandı.