24 Ağustos 2025, Pazar
Kamu kredisi yurtdışına yollandı! İmamoğlu'nun bir yolsuzluğu daha ortaya çıktı

Kamu kredisi yurtdışına yollandı! İmamoğlu'nun bir yolsuzluğu daha ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2025 08:58
Kamu kredisi yurtdışına yollandı! İmamoğlu’nun bir yolsuzluğu daha ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda, yolsuzluk örgütünün en büyük para kasalarından biri olarak gösterilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun dikkat çeken hesap hareketleri tespit edildi.

Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, İstanbul'daki hafriyat ve maden sahalarının işletmesini yaptığı Güney Cebeci isimli firmasına bir kamu bankasından 45 milyon TL kredi kullandığı görüldü.

Sabah'ın haberine göre kullanılan krediyi aynı gün euro cinsinden dövize çeviren Gülibrahimoğlu'nun, bu parayı 20 Şubat 2024'te "SWISS MED MARINE DENİZBANK AG" açıklamasıyla yurtdışına transfer ettiği saptandı.

Firari Murat Gülibrahimoğlu

İMAMOĞLU'NUN YÜZDE 50 ORTAĞI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tespit edilen işlem, yolsuzluk örgütünün kamu kaynaklarından edindiği haksız kazançları yurtdışına kaçırdığı iddialarını güçlendirdi.

Sabah'ın habere ilişkin ulaştığı belge.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurtdışına kaçtığı belirlenen Murat Gülibrahimoğlu'nun İstanbul'un hafriyat döküm sahalarından sahte faturalarla milyar dolarlık vurgun yaptığı belirlendi.

Yurtdışına kaçırılan bu para için, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve firari Murat Gülibrahimoğlu'na yüzde 50 ortak olduğu öne sürülüyor.

