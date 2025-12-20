“Uyuşturucusuz Türkiye” nasıl olacak? A Haber'de çarpıcı detay: Torbacıların arkasındaki güç ne?

Ünlülerin uyuşturucu kullanımı ve teminine yönelik başlatılan çalışmalarla "Uyuşturucusuz Türkiye" için sürdürülen operasyonlar ülke gündemine oturdu. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, meselenin arka yüzüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SENTETİK MADDELERLE MÜCADELE

Türkiye'de son 10 yılda uyuşturucuya karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirten Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Avrupa'da en çok uyuşturucu yakalanan ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, son 10 yılda uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Doğru. İnanılmaz bir çaba harcanıyor. Hatta dünyada, Avrupa'da en çok uyuşturucu yakalanan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Niye? Çünkü diğer meselelerdeki merkez ülke pozisyonu gibi, uyuşturucu konusunda da Türkiye bir geçiş ülkesidir. Yani, batıdan gelen sentetik maddelerin doğuya geçişinde, doğudan gelen maddelerin de batıya geçişinde inanılmaz bir kuşatma altında.