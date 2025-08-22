CHP’li Bülent Tezcan rantın merkezi Kuşadası Belediyesi’ni aile şirketine çevirdi! İki kızı ve damadına maaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Kuşadası Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planı ile 'Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz' bahanesine sığınan CHP'li meclis üyelerinin asıl amaçlarının rant olduğu anlaşılmıştı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu ortaya çıkmıştı.