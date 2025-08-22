CHP’li Bülent Tezcan rantın merkezi Kuşadası Belediyesi’ni aile şirketine çevirdi! İki kızı ve damadına maaş
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu istifaya götüren 6 milyarlık imar rantının perde arkası gün yüzüne çıktı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhitlerin yeşil alanları kentsel dönüşüm adı altında imara açmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Rantın merkezi haline gelen Kuşadası Belediyesi ile ilgili yeni detaylar da gündeme yansıdı. Tezcan’ın belediyeyi kendi çiftliğine çevirdiği, iki kızı ve damadının belediye kadrosunda bulunarak maaş aldığı belirlendi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 6 milyar liralık imar rantının arkasından çıkan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, belediyeyi kendi çiftliğine çevirdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediyesi'nin onayladığı imar planını iptal ettiği için iftiralara maruz kaldığını açıklamıştı. Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıkmıştı.
Kuşadası Belediyesi'nin hazırladığı yeni imar planı ile 'Kuşadası'nda kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz' bahanesine sığınan CHP'li meclis üyelerinin asıl amaçlarının rant olduğu anlaşılmıştı. Rant iddialarının arkasında ise CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile CHP'li müteahhit ve mimarların olduğu ortaya çıkmıştı.
Tezcan ve bazı müteahhitlerin 60 bin metrekarenin üzerindeki rant arazilerindeki imar dönüşümü için Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne baskı yaptığı öne sürüldü.
AİLE ŞİRKETİ GİBİ
Sabah'ın haberine göre Bülent Tezcan'ın CHP'li Kuşadası Belediyesi'ni adeta aile şirketine çevirdiği ortaya çıktı. Küçük kızı mimar Öykü Tezcan'ın belediyenin İmar Müdürlüğü'nde geçen seneden beri görev yaptığı öğrenildi. Kuşadası'nda yüzlerce mimar varken, Öykü Tezcan'ın belediyede mimar olarak çalışması tepki çekti.
Öykü Tezcan'ın iş bilmezliği nedeniyle herkesi mağdur ettiği bildirildi. Ayrıca, Bülent Tezcan'ın büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nin Hukuk Bürosu ile kadrolu avukatları olmasına karşın belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır vekalet alarak takip ettikleri belirtildi.
Belediyenin tüm işlerinin Tezcan'ın damadı ile kızına verilmesi 'Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'ın çiftliğine dönmüş' yorumlarına neden oldu. Bülent Tezcan'ın yakınlarını ve aile bireylerini Kuşadası Belediyesi'ne yerleştirmesi belediye çalışanları arasında huzursuzluk yarattı.
