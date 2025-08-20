Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak
Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan komisyon bugün beşinci kez toplandı. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun açılışında Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyararak 'süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak' dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" dedi.
Kurtulmuş, dün 4'üncü kez toplanan komisyonun açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyardı. "Sürecin hiçbir noktasında herhangi bir pazarlık olmadı, olmayacak." vurgusu yaptı.
Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerin önemine dikkati çekti, "Onlar olmasaydı, bugün burada olmayacaktık." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da komisyonda sunum yaptı. "Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz." dedi.
Komisyonda şehit aileleri ve gaziler tek tek dinlendi Diyarbakır anneleri de yaşadıklarını komisyon üyeleriyle paylaştı.
Tarihi komisyon bugün mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Bu kez ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci bölümde de İHH, Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuk edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gökbilimciler, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki 'Sauron'un Gözü'nü yakaladı
- Okul servis ücretleri zamlı tarife belli oldu mu? Veliler dikkat, sistem resmen değişti: İşte okul servislerinde yeni fiyat düzenlemesi
- Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı MEBBİS 2025 | Uzman öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Dünyanın En İyi 50 Tuzlu Hamur İşi açıklandı! Türkiye’den 10 yemek listeye girdi
- Başak yeni ayı hangi gün, saat kaçta meydana gelecek? Ağustos ayı yeniayı nasıl etkileyecek?
- Bir tabak yemek için servet ödeniyor! İşte dünyanın en pahalı 5 yiyeceği
- 2025-BKUBTS Başvuru Ekranı ve KILAVUZU PDF İNDİR | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık yazılı sınavı ne zaman?
- Emekli maaşına haciz uygulanır mı? Banka kredilerinde yeni sistemle dikkat! SSK ve BAĞ-KUR’lular için kritik
- DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı tercihleri başladı mı, kaç tercih hakkı bulunuyor?
- YKS TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Hangi üniversiteyi kazandım? ÖSYM AİS…
- Jandarma 8 bin uzman erbaş alımı yapacak! Başvurular nereden yapılacak, son gün ne zaman? Şartlar ve kadrolar açıklandı
- Bankalardan faizsiz kredi atağı: 90 bin TL’ye kadar limit, 3 ay vade