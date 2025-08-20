Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak

(FOTO: AA )

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" dedi.

Kurtulmuş, dün 4'üncü kez toplanan komisyonun açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyardı. "Sürecin hiçbir noktasında herhangi bir pazarlık olmadı, olmayacak." vurgusu yaptı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerin önemine dikkati çekti, "Onlar olmasaydı, bugün burada olmayacaktık." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da komisyonda sunum yaptı. "Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz." dedi.