20 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak

Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.08.2025 14:05 Güncelleme: 20.08.2025 14:47
ABONE OL
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak

Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan komisyon bugün beşinci kez toplandı. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun açılışında Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyararak 'süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak' dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU 5. KEZ TOPLANDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantısına başkanlık etti.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" dedi.

Kurtulmuş, dün 4'üncü kez toplanan komisyonun açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyardı. "Sürecin hiçbir noktasında herhangi bir pazarlık olmadı, olmayacak." vurgusu yaptı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerin önemine dikkati çekti, "Onlar olmasaydı, bugün burada olmayacaktık." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da komisyonda sunum yaptı. "Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz." dedi.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Komisyonda şehit aileleri ve gaziler tek tek dinlendi Diyarbakır anneleri de yaşadıklarını komisyon üyeleriyle paylaştı.

Tarihi komisyon bugün mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Bu kez ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci bölümde de İHH, Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuk edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Kurtulmuş: Amacımız ortak geleceğimizi kurmak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör