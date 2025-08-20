Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı

20 Ağustos 2025, Çarşamba

Giriş: 20.08.2025 14:18
Terörsüz Türkiye hedefi için Meclis'te kurulan komisyon bugün beşinci kez toplandı. İlk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun açılışında Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyararak 'süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak' dedi.
