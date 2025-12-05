Rojin Kabaiş davasında gelişme! Türkiye’nin talebi kabul edildi: Telefon İspanya’ya gidiyor

05 Aralık 2025, Cuma
Giriş: 05.12.2025 21:49
Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş davasında çarpıcı gelişme yaşandı. Soruşturmada cep telefonun incelenmesi için Türkiye’nin uluslararası istinabe talebi İspanya makamlarınca kabul edildiği öğrenildi. Buna göre Rojin’in telefonu Türkiye’den iki görevli eşliğinde İspanya’ya gideceği belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

İKİ AYRI ERKEĞE AİT DNA TESPİTİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim'de dosyaya giren raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

Yurttan ayrıldıktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (FOTO: AHABER ARŞİV)Yurttan ayrıldıktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (FOTO: AHABER ARŞİV)

ÖRNEK ALINAN PROFİL SAYISI ARTABİLİR

Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195'e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alındığı, kıyaslanacak profil sayısının artabileceği ifade edildi.

Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önce ki son görüntüsü (FOTO: AHABER ARŞİV)Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önce ki son görüntüsü (FOTO: AHABER ARŞİV)

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde İspanya Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdüğünü, Kabaiş'e ait cep telefonunun çözülmesinin soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak İspanyol makamlarından destek talep ettiğini açıkladı.

