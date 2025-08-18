İBB soruşturmasında yeni gelişme! Beyoğlu Belediye Başkanı Güney dahil 17 kişi tutuklandı | Güney'in ifadesi ortaya çıktı
İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 45 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ayrıca İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Murat Kapki'nin kendisine husumet duyduğunu belirten İnan Güney 'Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu' şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. ' dedi. Soruşturma kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'inde olduğu 17 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 44 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 45'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İNAN GÜNEY'E TUTUKLAMA TALEBİ
Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 27 kişi ise imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İnan Güney'in şoförü Deniz Göleli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Mehmet Kaya, İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan, Mahir Gün, Alper Yıldırım, İbrahim Can Yaman, Recep Cebeci, Veysel Eren Güven, Yunus Göçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce ve Duygu Fikirli bulunuyor.
GÜNEY'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!
İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Güney'in savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İnan Güney'in ifadesinde, "Beyoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana yönlendirerek hukuki danışman olarak yönlendirdi. Ben de kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir görevi bulunmamaktaydı. Bu şahıs iki ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde bu şekilde çalıştı. Bu dönemde Mustafa Mutlu bana sürekli Aziz İhsan Aktaş'a iş vermem yönünde ısrar ediyordu. Beyoğlu Belediyesi araç ihalesi yapılma döneminde bilgim olmadan mevcut araç işini yapan holdinge gittiğini ve 'Başkan sizin ihaleye girmenizi istemiyor' şeklinde yalan söylediğini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra başkan yardımcım aracılığıyla isteyen ve şartnameye uyan herkesin bu ihaleye girebileceği şeklinde beyanda bulundum.
Ben de Mustafa Mutlu'ya her seferinde görevini yapmasını, kendisine 'Buraya hukuki danışmanlık yapmaya mı geldin yoksa Aziz İhsan Aktaş'a iş bağlamaya mı geldin?' şeklinde söylemde bulundum. Kendini ilgilendirmeyen konularla ilgili bana ısrar etmemesi gerektiğini defaatle söyledim ve iki ayın sonunda Beyoğlu Belediyesi'nde bulunan odamın kapısını çilingir marifetiyle açtırarak eşyalarını toplattım ve şahsı belediyeden gönderttim. Bu şahsı belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu" dediği öğrenildi.
'ABACI VE MUTLU REKLAM İHALESİ KARŞILIĞINDA BORÇLARIN KAPATILMASI TEKLİFİNDE BULUNDU'
Güneyin ifadesinde, "Aleyhimde beyanda bulunan Murat Kapki Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ'ta görev yaparken Alican Abacı tarafından benimle tanıştırıldı. Alican Abacı, Murat Kapki'ye reklam işlerini vermem yönünde telkinde bulundu. Ben de bu teklifi reddedince Murat Kapki bana husumet duymuştur. Özetlemek gerekirse aleyhimde beyanda bulunan şahıslar bana husumet beslediklerinden dolayı bu şekilde beyanlarda bulunmuşlardır. 'Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu' şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. İhaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Alican Abacı ve Mustafa Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Alican Abacı ve Mustafa Mutlu, Rıza Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilmesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Rıza Akpolat ise 'En yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir' diyerek bu teklifi kabul etmedi" dediği öğrenildi.
'HERHANGİ BİR ŞİRKETİM BULUNMAMAKTADIR'
Güney'in ifadesinde, "Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayri resmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye Başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi. BELTAŞ'taki görevi boyunca verilen reklam işlerinin totaline bakıldığında çoğunluğunun göreve geldiğimdeki firmalarla devam ettiği görülecektir. Serkan Öztürk'ün almış olduğu reklam hacmi totale bakıldığında çok çok düşüktür. İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayri resmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır. Bunun en önemli kanıtı Serkan Öztürk'ün Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesi'nden herhangi bir iş almamasıdır. Zaten Serkan Öztürk de şahsıma herhangi bir menfaat temin etmediğini açıkça belirtmiştir" dedi.
SEVK YAZISINA ULAŞILDI
Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.
Yazıda, Güney'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği öne sürüldü.
Güney'in bazı şüphelilere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini verdiği ve reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği savunulan yazıda, "Özellikle yakın arkadaşı olan şüpheli Serkan Öztürk'ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete, Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önceden genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Yazıda, Güney'in BELTAŞ genel müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para aldığı iddia edilerek, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği kaydedildi.
Güney'in örgüt yöneticisi Murat Ongun ve örgüt üyesi Kağan Sürmegöz'le birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı öne sürülen yazıda, bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep olduğu iddia edildi.
Sevk yazısında Güney'in, haksız olarak elde edilen kazancın sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilerek suç örgütünün "SİSTEM" adını verdiği yapıya aktarılmasına ve bu suretle örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu, dosya içerisinde bulunan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, mali raporlar, hesap hareketleri ve HTS raporlarının bu bulguları desteklediği kaydedildi.
Örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket eden Güney'in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeni bulunduğu gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.
YAZIDA KORUMA DETAYI
Sevk yazısında, soruşturmanın şüphelilerinden Güney'in koruması Veysel Eren Güven ve eniştesi İbrahim Akkaya'nın, bazı şahıs ve şirketlere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini vermesinde, verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para almasında, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş vermesinde İnan Güney'le birlikte hareket ettiği öne sürüldü.
Murat Ongun'un akrabası olan şüpheli İbrahim Can Yaman'la ilgili sevk yazısında ise "Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle şirket kurduğu veya var olan şirketiyle İBB ve iştiraklerinden usulsüz iş ile ihaleler alınmasında ihaleye teklif veren diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği, adrese teslim ihalelere muvazaalı teklif vermek suretiyle kendisinin ve diğer şüphelilerin ihaleleri kazanarak haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı"na yönelik değerlendirmelere yer verildi.
