Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Resmi görevi olmadan belediyede özel oda
İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Güney'in verdiği ifadesinde çelişkiler dikkat çekti. BELTAŞ'taki görevini Kasım 2023'te bıraktığını ve bu dönemden sonra herhangi bir yetkisi olmadığını söyleyen Güney'in 2024 sonunda yapılan ihale ile ilgili detaylara hakim olduğu ve Rıza Akpolat'ın odasındaki görüşmeye katıldığı görüldü. Ayrıca Güney'in belediyede hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Mustafa Mutlu isimli şahsa oda tahsis ettiği ve 2 ay boyunca bu kişinin belediyeye geldiği de ifadesinde yer aldı.
İBB'ye yönelik 3 aydır devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen son dalgada gözaltına alınan ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savcılık sorgusunda verdiği ifade de ortaya çıktı.
BELTAŞ ÇELİŞKİSİ
Güney, BELTAŞ konusunda verdiği ifadede "Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Ben Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır." dedi. Ancak ifadesinin devamında ihale ile ilgili 2024 sonunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın odasında yapılan görüşmeye katıldığını ve burada konuşulan ihale ile ilgili detaylara hakim olduğu görüldü.
RESMİ KAYIT OLMADAN BELEDİYEDE ODA VERMİŞ
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in ifadesinde dikkat çeken bir başka konu ise Mustafa Mutlu'nun resmi görevi olmadığı ve belediye kayıtlarında yer almadığı halde 2 ay boyunca fiilen belediye binasında bulunduğu ve kendisine oda tahsis edildiği oldu. Güney, ifadesinde Mutlu'nun "hukuki danışman" olarak kendisine yönlendirildiğini ve bu ismin belediye işlerine müdahil olduğunu söyledi. İfadesinde konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana hukuki danışman olarak yönlendirdi. Kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir kaydı ya da görevi bulunmamaktadır. Bu şahıs 2 ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde çalıştı." dedi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI
Güney, ifadesinin bir bölümünde Aziz İhsan Aktaş tarafından tehdit edildiği iddia etti. İfadenin o kısmında, "Bu şahsı (Mustafa Mutlu) belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu." diyen Güney, ifadesinin devamında ise Aziz İhsan Aktaş ile sadece Alican Abacı'nın odasında karşılaştığını ve Aktaş'ın kendisine araç desteği teklifinde bulunduğunu iddia etti.
MENFAAT DEĞİL KAMUSAL HİZMET
Açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğu iddiasını reddeden Güney, Beyoğlu Belediyesi başkanlığı döneminde himayelerinde bulunan reklam mecraları ile ilgili herhangi bir kiralama işlemi yapılmadığını söyledi. Bu mecraların "kamusal hizmet" için kullanıldığını iddia eden Güney, "Alican Abacı-Mustafa Mutlu-Murat Kapki" isimlerinin ihaleye girmesi için kendisine baskı yaptıklarını ve bu nedenle husumet geliştirdiklerini iddia etti.
İŞTE BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY'İN SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE
Ben emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Gerek emniyette gerekse şu an savcılığınızda bana sormuş olduğunuz şahısların hakkımdaki beyanlarının tamamı iftira niteliğindedir. Aleyhime beyanda bulunan şahısları Alican Abacı yönlendirerek aleyhimde ifade vermelerini sağlamıştır.
"RESMİ KAYDI BULUNMADAN 2 AY BELEDİYEDE ÇALIŞTI"
Şöyle ki Beyoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana yönlendirerek hukuki danışman olarak yönlendirdi. Ben de kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir kaydı ve görev bulunmamaktaydı. Bu şahıs 2 ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde bu şekilde çalıştı. Bu dönemde Mustafa Mutlu bana sürekli Aziz İhsan Aktaş'a iş vermem yönünde ısrar ediyordu.
Ben de Mustafa Mutlu'ya her seferinde görevini yapmasını, kendisine buraya hukuki danışmanlık yapmaya mı geldin yoksa Aziz İhsan Aktaş'a iş bağlamaya mı geldin şeklinde söylemde bulundum. Kendini ilgilendirmeyen konularla ilgili bana ısrar etmemesi gerektiğini defaatle söyledim ve iki ayın sonunda Beyoğlu Belediyesi'nde bulunan odasının kapısını çilingir marifetiyle açtırarak eşyalarını toplattım ve şahsı belediyeden gönderttim.
Bu şahsı belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu.
Yine aleyhimde beyanda bulunan Murat Kapki isimli şahıs da Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ'ta görev yaparken Alican Abacı tarafından benimle tanıştırıldı. Alican Abacı, Murat Kapki isimli şahsa reklam işlerini vermem yönünde telkinde bulundu. Ben de bu teklifi reddedince Murat Kapki isimli şahıs da yine bana husumet duymuştur.
Aleyhime beyanda bulunan Durmuş Yıldırım isimli şahıs da bana belediye başkanlığım döneminde Alican Abacı tarafından yönlendirilmiştir. Bu şahıs da Alican Abacı'nın bir tanıdığı olmasından dolayı bana husumet beslemiştir. Bu şahıs sonradan öğrendiğim kadarıyla Türk Hava Yolları'ndan ve önce ortağı olduğunu söylediği, sonra çalışan olduğunu öğrendiğim acenteden atılmış şizofren kişiliğe sahip biridir.
Özetlemek gerekirse aleyhimde beyanda bulunan şahıslar bana husumet beslediklerinden dolayı bu şekilde beyanlarda bulunmuşlardır.
ADEM TUNCAY İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: Konu hakkında emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Bahsi geçen panoların çift taraflı kullandırılması hakkında herhangi bir bilgi sahibi değilim. Bu reklam mecralarının kullanılmasında herhangi bir kişiye veya şirkete menfaat sağlamadım.
RIZA AKPOLAT'IN ODASINDA İHALE DETAYLARI
ALİCAN ABACI İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: Bu şahsın ifadesinde geçen "Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu" şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahsılar aynı yönde ve ayı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Alican Abacı isimli şahsın ifadesi ile alakalı olarak emniyette vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. Bahsi geçtiği gibi adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Ben Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. Bu şahsın ifadesinde bahsettiği gibi ihaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Alican Abacı ve Mustafa Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Alican Abacı ve Mustafa Mutlu, Rıza Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilemesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Rıza Akpolat ise en yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir diyerek bu teklifi kabul etmedi. Adı geçen ihaleyle ilgili bulunduğum tek ortam bu olaydır. Belediyeden kovmuş olduğum bir şahısla ihale şartnamesi görüştüğüm iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır.
İsmail Akkaya benim ablamın eşi olur. Kendisinin şirketi 25 yıllık bir şirkettir. Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesi'nden herhangi bir iş almamıştır. Yine BELTAŞ'taki görevimin son 3 yılında BELTAŞ'tan iş almamıştır. Sadece emniyetteki ifademde bahsetmiş olduğum gibi pandemi döneminde usulüne uygun olarak almış olduğu tek bir iş bulunmaktadır. Bu işin bedeli de incelendiğinde piyasa rayicinde olduğu görülecektir.
ALPER ÇELİK İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: İfadede geçtiği üzere ne Beyoğlu Belediyesi'nde ne de başka bir yerde hastane satışı ile alakalı herhangi bir toplantıya katılmadım. Bu konu ile ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Zaten BELTAŞ'tan istifa ettiğimden dolayı görev ve yetkim olan bir konu değildir.
AZİZ İHSAN AKTAŞ İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: Bu ifade ile ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. İfademde de belirtiğim üzere Alican Abacı'nın odasında karşılaşmış olduğum Aziz İhsan Aktaş bana araç desteği sağlamak istediğini söylediğinde kendisini İI SKM'ye yönledirdim.
Buradan benim çalışmalarıma hangi araçlar verildi, plakaları nedir bilmiyorum. Bu sürecin öncesinde ve sonrasında Aziz İhsan Aktaş ile herhangi bir resmi ya da gayrı resmi menfaat ilişkim olmamıştır.
MURAT KAPKİ İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: Bu ifadeyle ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. İfademin başında da belirttiğim üzere ahlaksız ve iftiracı Murat Kapki'yi benimle Alican abacı tanıştırmıştır ve kendisine iş vermem yönünde Alican Abacı bana söylemlerde bulunmuştur. Ben de bu teklifi kabul etmediğimden dolayı Murat Kapki isimli şahıs benim hakkımda iftira ve yalan beyanlarda bulunmuştur. Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayrı resmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi.
SERKAN ÖZTÜRK İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: Bu ifadeyle ilgili emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. Benim Serkan Öztürk'e iş alması yönünde referans olduğum veya usulsüz olarak Serkan Öztürk'e iş verdiğim iddiası gerçek değildir. BELTAŞ'taki görevi boyunca verilen reklam işlerinin totaline bakıldığında çoğunluğunun göreve geldiğimdeki firmalarla devam ettiği görülecektir. Serkan Öztürk'ün almış olduğu reklam hacmi totale bakıldığında çok çok düşüktür. İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayrı resmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır. Bunun en önemli kanıtı Serkan Öztürk'ün Beyoğlu Belediye başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesi'nden herhangi bir iş almamasıdır. Zaten Serkan Öztürk de şahsıma herhangi bir menfaat temin etmediğini açıkça belirtmiştir. Ayrıca Serkan Öztürk Bursa ilinde yerel siyasette tanınan CHP milletvekili adayı olmuş bir kişidir. Kendisinin herhangi bir belediye başkanı veya yetkilisiyle görüşmek için benim referansıma ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca Serkan Öztürk'e sorulan Volvo marka aracın İlbak Grubu tarafından eşime alınması iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Ailemize ait olan iki araç satılıp üstüne kredi çekilmek suretiyle 2018 model ikinci el Volvo araç satın alınmıştır. Ailemize ait iki aracın noter satış senedi, adı geçen Volvo aracın satış senedi, Ziraat Bankası'ndan çekilen 200.000,00 TL'lik kredinin dekontu, ödeme planı ve ilgili belgeler savcılığınıza sunuyorum (alındı, dosyasına eklendi). Pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile reklam panolarından kira bedeli tahsil etmeme serbestisi belediyelere ve iştiraklerine tanınmıştı. Bu dönemde bile ben İlbak Grubu'ndan kira bedellerini eksiksiz tahsil ettim. Bu firmayla aramda bir gayrı resmi menfaat ilişkisi bulunmuş olsa en başta bu kira bedellerini tahsil etmezdim.
İlbaklar ile alakalı yaptığım 2022 yılındaki sözleşmede kamu menfaatini en üst düzeyde düşünerek reklam alanının en önemli kalemlerinden olan reklam panolarının mülkiyetini benden önceki dönemlerde İlbaklara aitken benim sözleşmem neticesinde mülkiyeti BELTAŞ A.Ş.'ye ait hale getirilmiştir. Bu adım ile BELTAŞ'a çok büyük kazanım sağlanmıştır. Önceki dönem ve benim dönemimde yapılan sözleşmeleri de savcılığınıza sunuyorum (alındı, dosyasına eklendi).
DURMUŞ YILDIRIM İSİMLİ ŞAHSIN İFADESİ SORULDU: Bu ifadeyle yalnız emniyette vermiş olduğum ifademi aynen tekrar ederim. İfademin başında belirttiğim üzere bu şahıs sağlıklı bir psikolojiye sahip değildir. Vermiş olduğu ifadeler tamamen iftira niteliğindedir. Zaten bahsetmiş olduğu borç tamamen şahsi bir borç olup hukuki ihtilaf niteliğindedir. Şu an itibarıyla da karşılıklı protokol yapılarak borç ödenmiştir.
Görev yaptığım tüm kamu görevlerimde harcadığım her kuruşun tüyü bitmemiş yetim hakkı olduğunun bilincindeyim. Bu hassasiyetle yönettiğim Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ AŞ'yi vergi ve SGK borcu olmayan, 20 yılın sonunda kurumlar vergisi ödeyerek kår etmiş, birkaç ilave sosyal tesis kazandırılmış nadir belediye iştirak şirketlerinden biri durumunda teslim etmenin gururunu yaşıyorum. Aynı hassasiyetle başladığım Beyoğlu Belediye başkanlığında da belediye masrafı olmaması adına makam aracını gönderip, yakıt ve masrafları tarafımca karşılanan şahsi aracımı kullandığımı belirtmek isterim. Yine kamuyu gözetme adına yasal zeminde en iyi fiyat arayışımızın sonucu olarak yıllardır Beyoğlu Belediyesi'nde 22 dolara yapılan pankartları 2 buçuk dolara, metrekaresi 11 dolara yapılan duvar giydirmelerinin metrekaresini 1 dolara mal ettiğimizi, 80 bin liraya kiralanan Beyoğlu'ndaki belediyeye ait bir alanın kirasını 500 bin liraya yükselttiğimizi, dolayısıyla kamu ücretini en üst seviyede gözettiğimizi tekrar vurgulamak isterim. Ömrünü 16 yaşından beri CHP'de siyaset yapan, yöresinde, ilçesinde, partisinde sevilen bir kişi olarak ne ailemin, ne Beyoğlu komşularımın ne de partide arkadaşlarımın boynunu öne eğecek hiçbir iş ve işlemde bulunmadım. Gönül rahatlığıyla bıraktığım BELTAŞ'taki hassasiyetimle Beyoğlu'nda da çalışmaya devam edeceğimi belirtmek isterim.
Tarafıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki ifadeler asılsız, soyut ve iftiradan ibarettir. Ben hiçbir örgüt kurmadım, yönetmedim, üye olmadım veya dahil olmadım. Kimseden rüşvet almadım. Sabit ikamet sahibiyim. Düzenli gelirim vardır. Bakmakla yükümlü olduğum ailem vardır. Hali hazırda yürüttüğüm bir kamu görevim vardır. Davet edilmem durumunda zaten ifade vermek için gelirdim. Bu sebeplerden dolayı serbest bırakılmamı talep ederim. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir, dedi.
