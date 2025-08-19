Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ifadesine ahaber.com.tr ulaştı! Resmi görevi olmadan belediyede özel oda

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. (A Haber arşiv)

RESMİ KAYIT OLMADAN BELEDİYEDE ODA VERMİŞ

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in ifadesinde dikkat çeken bir başka konu ise Mustafa Mutlu'nun resmi görevi olmadığı ve belediye kayıtlarında yer almadığı halde 2 ay boyunca fiilen belediye binasında bulunduğu ve kendisine oda tahsis edildiği oldu. Güney, ifadesinde Mutlu'nun "hukuki danışman" olarak kendisine yönlendirildiğini ve bu ismin belediye işlerine müdahil olduğunu söyledi. İfadesinde konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana hukuki danışman olarak yönlendirdi. Kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir kaydı ya da görevi bulunmamaktadır. Bu şahıs 2 ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde çalıştı." dedi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Güney, ifadesinin bir bölümünde Aziz İhsan Aktaş tarafından tehdit edildiği iddia etti. İfadenin o kısmında, "Bu şahsı (Mustafa Mutlu) belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu." diyen Güney, ifadesinin devamında ise Aziz İhsan Aktaş ile sadece Alican Abacı'nın odasında karşılaştığını ve Aktaş'ın kendisine araç desteği teklifinde bulunduğunu iddia etti.

MENFAAT DEĞİL KAMUSAL HİZMET

Açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğu iddiasını reddeden Güney, Beyoğlu Belediyesi başkanlığı döneminde himayelerinde bulunan reklam mecraları ile ilgili herhangi bir kiralama işlemi yapılmadığını söyledi. Bu mecraların "kamusal hizmet" için kullanıldığını iddia eden Güney, "Alican Abacı-Mustafa Mutlu-Murat Kapki" isimlerinin ihaleye girmesi için kendisine baskı yaptıklarını ve bu nedenle husumet geliştirdiklerini iddia etti.