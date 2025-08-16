Açık büfe ve serpme kahvaltıda yeni dönem: Yiyeceğini seç modeli!

Son yıllarda yaygınlaşan serpme kahvaltı ve açık büfe uygulamaları gıda israfını artırıyor. Restoranlarda 20'den 60'a kadar değişen ürün çeşitleri sofralara getirilirken, bunların önemli bir kısmı tüketilmeden çöpe gidiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KURULU HAREKETE GEÇTİ

Gıda enflasyonunu tetikleyen bu israfın önüne geçmek için Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu devreye girdi. Hazırlanan raporda, serpme kahvaltılarda kişi sayısına göre zorunlu ürün getirilmesi uygulamasının kaldırılması, otellerde ise "her şey dahil" yerine "seçme kahvaltı" modeline geçilmesi öneriliyor. Raporun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı ve Meclis'te kanuni düzenleme yapılacağı öğrenildi.

İŞLETMECİLERDEN DESTEK

İşletme sahipleri de yeni düzenlemeye destek verdi. İstanbul'da restoran işletmeciliği yapan Bedrettin Gül, açık büfede ürün seçme modelinin israfı azaltacağını belirterek, "Müşteri istediğini alıyor, yemediğini almıyor. Bu da israfın önüne geçilmesini sağlıyor" dedi.

Bir başka işletmeci Nihat Bingöl ise gıdaların geri dönüşüme kazandırılmasının önemine dikkat çekti: "Sektörde her zaman çöpe giden gıdalar olacaktır. Önemli olan bu gıdaları hayvan barınaklarında, belediyelerde veya başka alanlarda değerlendirmek. Tamamen sıfır israf hayal, ama çöpe giden ürünleri doğru kullanmak çok önemli" diye konuştu.