Gıda israfına karşı yeni model!

Giriş: 16.08.2025 18:49
Türkiye’de son yıllarda giderek yaygınlaşan serpme kahvaltı ve açık büfe uygulamaları israfı artırıyor. Masalara onlarca çeşit ürün gelmesine rağmen önemli bir kısmı tüketilmeden çöpe gidiyor. Gıda enflasyonunu da tetikleyen bu tabloya karşı hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, israfı önlemek için yeni düzenleme hazırlıyor. Serpme kahvaltılarda kişi sayısına dayalı zorunlu ürün dayatmasının kaldırılması, otellerde ise “her şey dahil” yerine “seçme kahvaltı” modeline geçilmesi gündemde. Konunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulmasının ardından Meclis’e taşınması bekleniyor.
