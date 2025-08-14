Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak mı? CHP'den istifa etti! AK Parti'den ilk tepki geldi
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bugün AK Parti’ye katılacağı ve rozetini Başkan Erdoğan’ın takacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti’ye geçecek. Kulisleri sallayan bu iddialar sonrası Başkan Erdoğan AK Gençlik Kampı’nda yaptığı konuşmada “Ne kadar Aydın var burada göreyim” sözleriyle yeni katılımları işaret etti. Öte yandan Çerçioğlu yaptığı paylaşımda CHP'den istifa etme kararı aldığını duyurdu. İstifa sonrası AK Parti'den konuya ilişkin ilk açıklama Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan geldi. A Haber'e konuşan Ala 'İş yapmak isteyen hizmet etmek isteyen için AK Parti halen en önemli adrestir.' ifadelerini kullandı.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, bugün AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü.
BOMBA "ÇERÇİOĞLU" İDDİASI
Bu iddia sonrası gözler Ankara kulislerine çevrilirken Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
"NE KADAR AYDIN VAR BURADA GÖREYİM"
Öte yandan Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşurken yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." diyerek partiye yeni katılımlara ilişkin ipucu verdi.
ÇERÇİOĞLU İSTİFA ETTİ
Özlem Çerçioğlu yaptığı paylaşımda "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Çerçioğlu'nun istifasına ilişkin A Haber'e konuşurken "Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'de AK Parti hem yapılan işlerin başarıların adresidir. Hem de umudun adresidir. Yani sadece yaptıklarımızla biz milletin önünde değiliz halen biz yapacaklarımızla da millete umut veriyoruz. İş yapmak isteyen hizmet etmek isteyen için AK Parti halen en önemli adrestir." dedi.
"SİYASETİN ODAK MERKEZİ AK PARTİ"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın saat 14'te başlayan programla beraber gerçekten bu konuda siyasetin merkezinin AK Parti olduğuna dair yaklaşımlarını farklı partilerden AK Parti'ye katılımla beraber daha da büyük bir yürüyüşü hedeflediğini toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak 86 milyonun kardeşliğini esas alarak müreffeh büyük ve güçlü Türkiye doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerini birlikte gerçekleştirme konusunda asıl siyasetin odak merkezinin AK Parti olduğuna dair inşallah söylemlerini hep beraber göreceğiz.
Akabinde de sürpriz olarak isimlerin hangi isimler olduğunu hep beraber göreceğiz."
ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
"Bu usul ve üslupla siyaset yapılamaz. Önce insanın kendisine saygısı olması lazım gelir. Bu konuda ana muhalefetin liderliği koltuğunu işgal eden zatın öncelikli olarak usul ve üslubuna dikkat etmesi gerekir."
İLK DETAYLAR A HABER'DE
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu iddialara ilişkin canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Bomba gibi bir iddia siyaset kulislerine düştü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının (Sultanhisar, Söke ve Yenipazar) AK Parti'ye geçeceği yarınki törende Başkan Erdoğan'ın rozetlerini belediye başkanlarına takacağı iddiası gündeme geldi.
Başkan Erdoğan bugün kürsüde Aydın nerede Aydın'ı göreyim şeklinde seslendi ki bu da Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarını biraz daha güçlendirdi. Aslında iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından gündeme getirilmişti.
