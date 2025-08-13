Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye katılacak mı? Siyaset gündemine düşen bomba iddia! İlk detaylar A Haber’de

Özlem Çerçioğlu (AA)

BOMBA "ÇERÇİOĞLU" İDDİASI

Bu iddia sonrası gözler Ankara kulislerine çevrilirken Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.

"NE KADAR AYDIN VAR BURADA GÖREYİM"

Öte yandan Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşurken yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." diyerek partiye yeni katılımlara ilişkin ipucu verdi.

İLK DETAYLAR A HABER'DE

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu iddialara ilişkin canlı yayında şu ifadeleri kullandı:



Bomba gibi bir iddia siyaset kulislerine düştü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının (Sultanhisar, Söke ve Yenipazar) AK Parti'ye geçeceği yarınki törende Başkan Erdoğan'ın rozetlerini belediye başkanlarına takacağı iddiası gündeme geldi.