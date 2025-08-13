Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katılacak mı? Siyaset gündemine düşen bomba iddia! İlk detaylar A Haber'de
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağı ve rozetini Başkan Erdoğan’ın takacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanları da AK Parti’ye geçecek. Kulisleri sallayan bu iddialar sonrası Başkan Erdoğan AK Gençlik Kampı’nda yaptığı konuşmada “Ne kadar Aydın var burada göreyim” sözleriyle yeni katılımları işaret etti. Konunun detaylarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu A Haber ekranlarında anlattı.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, 14 Ağustos Perşembe günü AK Parti'ye katılacağı ve rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı iddiası siyaset kulislerine bomba gibi düştü.
BOMBA "ÇERÇİOĞLU" İDDİASI
Bu iddia sonrası gözler Ankara kulislerine çevrilirken Çerçioğlu'nun yanı sıra CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor.
"NE KADAR AYDIN VAR BURADA GÖREYİM"
Öte yandan Başkan Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşurken yarın partiye yeni katılımların olacağını bildirdi. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılacağını iddiaları sonrası Başkan Erdoğan kendisine seslenen gençlere, "Ne kadar Aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı." diyerek partiye yeni katılımlara ilişkin ipucu verdi.
İLK DETAYLAR A HABER'DE
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu iddialara ilişkin canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Bomba gibi bir iddia siyaset kulislerine düştü. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanının (Sultanhisar, Söke ve Yenipazar) AK Parti'ye geçeceği yarınki törende Başkan Erdoğan'ın rozetlerini belediye başkanlarına takacağı iddiası gündeme geldi.
Başkan Erdoğan bugün kürsüde Aydın nerede Aydın'ı göreyim şeklinde seslendi ki bu da Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddialarını biraz daha güçlendirdi. Aslında iddia CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından gündeme getirilmişti.
