Bir yılda 5 binden fazla yangınla mücadele! Orman Genel Müdürlüğü açıkladı
Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele ettiklerini, 4 bin 980 yangının büyümeden söndürüldüğünü, 20 yangının ise daha geniş alanlara zarar verdiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl ülke genelinde 5 binden fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini bildirdi. OGM, 4 bin 980 yangının kısa sürede kontrol altına alındığını, 20 yangının ise büyüyerek daha fazla alana zarar verdiğini duyurdu.
Bazen bir yangının bile çok ağır sonuçlara yol açabileceğine işaret edilen paylaşımda, her yangının, afet potansiyeli taşıdığı vurgulandı. Önlenebilir küçük sebebin, büyük afetin başlangıcı olabileceğine dikkati çekilen paylaşımda, Çanakkale'de çıkan yangınların tamamının, orman dışı alanlarda başlayarak yoğun müdahalelere rağmen ormana sıçradığı anımsatıldı.
"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"
Paylaşımda açık havada ateş ve anız yakmanın, sigara izmariti ve çöp atmanın önlenebilir sebepler olduğu belirtilerek, "Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı nedenlerle başlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Sıcaklığın 30 derecenin üzerinde olması, nemin yüzde 30'un altına gerilemesi ve rüzgarın saatte 30 kilometrenin üzerine çıkması durumunda yangın hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğu belirtilen paylaşımda, bu tehlikeli dönemde her sebebin büyük bir afete dönüşebileceğinin altı çizildi.
"2 DAKİKADA TESPİT 11 DAKİKADA MÜDAHALE"
Paylaşımda alınan önlemlere değinilerek, şunlar kaydedildi:
"Bunu önlemek için binlerce kilometre orman yolu, yangın önleme şeridi açıyoruz. Yangın önleme tesisleri yapıyoruz. Binlerce hektar alanda ormanı seyreltiyoruz. Ölü ve diri örtü temizliği yapıyoruz. Yangına dirençli ormanlar yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımıza eğitimler veriyor, okullarda bilinçlendirme çalışmaları düzenliyoruz. 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden, erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi yangınla mücadelede kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz."
Yangını önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanan paylaşımda, birlik çağrısı yapıldı. Paylaşımda, "Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim." ifadesi de kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...
- Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı? Şarkıcı Ayla Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...
- 2025’te Lise KPSS var mı, yok mu? KPSS Ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor, kimler başvurabilir?
- Damla Kent Projesi (DMLKT) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi? DMLKT borsada ne zaman işlem görecek?
- Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?