Bir yılda 5 binden fazla yangınla mücadele! Orman Genel Müdürlüğü açıkladı

FOTOĞRAF: AA

"2 DAKİKADA TESPİT 11 DAKİKADA MÜDAHALE"

Paylaşımda alınan önlemlere değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunu önlemek için binlerce kilometre orman yolu, yangın önleme şeridi açıyoruz. Yangın önleme tesisleri yapıyoruz. Binlerce hektar alanda ormanı seyreltiyoruz. Ölü ve diri örtü temizliği yapıyoruz. Yangına dirençli ormanlar yetiştiriyoruz. Vatandaşlarımıza eğitimler veriyor, okullarda bilinçlendirme çalışmaları düzenliyoruz. 2 dakikada tespit ediyor, 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden, erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarına kadar her türlü teknolojiyi yangınla mücadelede kullanıyoruz. 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel, 132 bin gönüllü yangınların afete dönüşmesini engellemek için savaş halindeyiz."

Yangını önlemenin herkesin elinde olduğu vurgulanan paylaşımda, birlik çağrısı yapıldı. Paylaşımda, "Tedbirle, dikkatle yangını daha başlamadan söndürelim." ifadesi de kullanıldı.