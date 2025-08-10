Türkiye’den Afrika açılımı! Diplomasiden ekonomiye 20 yıllık yolculuk

Türkiye, Afrika kıtasına yönelik çok boyutlu dış politika vizyonu çerçevesinde son yıllarda diplomatik varlığını ve iş birliği alanlarını önemli ölçüde genişletti.

ÇOK BOYUTLU STRATEJİ

2000'li yılların başında başlatılan Afrika Açılımı, sadece ekonomik kazanç odaklı değil; kültürel etkileşim, insani yardım, eğitim yatırımları ve barış diplomasisi gibi alanlara yayılarak sürdürülebilir ve çok boyutlu bir stratejiye dönüştü.

Bu çerçevede Türkiye, kıtada güvenilir bir ortak ve yükselen bir aktör olarak konumlandı. Açılım süreci, karşılıklı saygı ve eşit ortaklık ilkeleri temelinde geliştirildi, diplomatik varlık ve etki alanı istikrarlı biçimde artırıldı.