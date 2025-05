Bolu Göynük Çevre Yolu hizmete açıldı: Şehir geçiş süresi 15 dakikadan 4 dakikaya düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Göynük Çevre Yolu'nun Açılış Töreni'nde açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, tarih boyunca ulaşımın, medeniyetlerin yükselişinde önemli rolü olduğunu anlatarak "İpek Yolu gibi kadim ticaret yolları üzerinde kurulan şehirler, büyümüş ve gelişmiştir. Karayolları yatırımları ise tıpkı bir vücuttaki damarlar gibi şehirleri, insanları ve ekonomiyi birbirine bağlar; üretimi, ticareti ve turizmi canlandırır." ifadelerini kullandı.

"HER HAYAT DEĞERLİDİR İLKESİYLE, SIFIR CAN KAYBI HEDEFİMİZE KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ"

"Yol Medeniyettir" vizyonuyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın yolunu ardına kadar açtıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı, yaklaşık beş katına çıkararak 29 bin 742 kilometreye ulaştırdık. Otoyol ağımızı, bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardık. 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ, toplam yol ağımızın yüzde 43'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriyor. 2002'de 8,5 milyon olan araç sayımız bugün 32 milyona çıkmışken ortalama seyahat hızımız saatte 40 kilometreden 90 kilometreye yükseldi. Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken, karayolu kazalarındaki can kayıplarını yüzde 77 azalttık. 'Her Hayat Değerlidir' ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefimize kararlılıkla yürüyoruz."