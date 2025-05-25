Bolu Göynük Çevre Yolu hizmete açıldı: Şehir geçiş süresi 15 dakikadan 4 dakikaya düştü

TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN GÖYNÜK ÇEVRE YOLU HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakan Uraloğlu, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kentsel sit alanı olarak tescil edilen Göynük'ün tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve Osmanlı mimarisinin zarafetiyle Türkiye'nin incilerinden biri olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, "İstanbul ve Ankara arasında alternatif bir geçiş noktası olan ilçemiz, gelişen kümes hayvancılığı ve turizme dayalı günübirlik ziyaretlerin yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Ancak bu yoğunluğuna bağlı ortaya çıkan taşıt trafiği ise şehir merkezinde trafik sıkışıklığına yol açıyordu." diye konuştu.

"TIR VE KAMYONLARIN ŞEHİR MERKEZİNE GİRMEDEN TRANSİT GEÇİŞ YAPMASINI SAĞLADIK"

Trafik sıkışıklığının önüne geçmek için 6,7 kilometre uzunluğundaki Göynük Çevre Yolu'nu hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki bu projemiz kapsamında ayrıca; 2 adet hemzemin kavşak ve 38 metrelik bir adet köprülü kavşak inşa ettik. Göynük Çevre Yolu ile özellikle kümes hayvancılığına bağlı tır ve kamyonların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını sağladık." dedi.

15 DAKİKADA GEÇİLEN GÜZERGâH 4 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, ilçenin tarihi dokusunu korurken bayram ve tatil günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azalttıklarını da sözlerine ekleyerek "Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergâh, artık çevre yolumuz ile sadece 4 dakikada kat edilecek. Bu sayede; zamandan 11 milyon lira, akaryakıttan 2,2 milyon lira olmak üzere; yıllık toplam 13,2 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon emisyonunu 131 ton azaltarak çevremizi korumaya katkıda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca Göynük Çevre Yolu'nun ilçenin sosyo-ekonomik gelişimini destekleyeceğini, turizm ve ticaret faaliyetlerini daha da canlandıracağını söyledi.

BOLU'YA 62 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI

Bolu'nun, eşsiz gölleri, ormanları ve dağlarıyla tabiat harikası bir il olduğunu ifade eden Uraloğlu, bu özellikleriyle ülkenin önde gelen turizm merkezleri arasında olduğunu söyledi. Uraloğlu, "İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olmasıyla da yoğun bir transit trafik yükü taşıyor. Bu nedenle Bolu'nun hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımları büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 442 kilometreye çıkardık. Bolu'yu; Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Zonguldak olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollar ile bağladık. Yaklaşık 198 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere Gerede- Yeniçağa-Bolu Yolu, Gerede-Çerkeş Yolu, Bolu Güney Çevre Yolu ve Büyüksu Köprüsü gibi önemli karayolu projelerini hayata geçirdik."

"BÖLGEDE HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM TESİS ETTİK"

2024 Mart ayında açılışını gerçekleştirdikleri Bolu Güney Çevre Yolu Projesi'nin en önemli projelerinden biri olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Bolu Güney Çevre Yolu sayesinde D-100 Devlet Yolu ile Göynük, Mudurnu gibi tarihi ilçeler ve bölgedeki yerleşimler arasında, Bolu şehir merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkânı sağladık. Bölgede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ettik." dedi.