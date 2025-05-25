Bolu Göynük Çevre Yolu hizmete açıldı

Bolu’da ulaşıma büyük kolaylık sağlayacak Göynük Çevre Yolu hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6,7 kilometrelik yeni çevre yolunun özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden transit geçiş yapmasını mümkün kıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilen güzergâh, artık çevre yolumuz sayesinde sadece 4 dakikada kat edilecek” dedi. Yeni yolun ekonomik ve çevresel faydalarına da dikkat çeken Uraloğlu, “Yıllık 13,2 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu ise 131 ton azaltılarak çevre korunacak” ifadelerini kullandı.