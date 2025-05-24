İtirafçı oldu İBB’deki kirli ağı deşifre etti: Sistemli bir şekilde batırıldım
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. 3. dalga operasyon kapsamında ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü İBB yolsuzluk soruşturmalarının üçüncü dalgasında ifade veren NYN Yapım ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. sahibi Noyan Kırmızıgül, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre Kırmızıgül, kazandığı tek ihalede sistematik şekilde iflasa sürüklendiğini söyledi. 2015'te kurduğu şirketle 2021'de İBB'nin bir ihalesini kazandığını belirten Kırmızıgül, sürecin ardından İBB yetkililerinden sürekli baskı gördüğünü, teslim ettiği malzemelerin kusurlu olduğu gerekçesiyle defalarca değişim yapmaya zorlandığını ifade etti.
Süreç içinde ödemelerinin sürekli geciktirildiğini ve kendisine günlük 23 bin TL ceza kesildiğini belirten Kırmızıgül, "Durumu kurtarmak için Daire Başkanı Taner Çetin'le görüştüm. 500 bin TL'yi borç adı altında istedi. Elden teslim ettim ve hak edişim hemen yapıldı" dedi.
Kırmızıgül'ün ifadesine göre, İBB Şehit Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürü Onur Gülin, promosyon ürünlerinin sadece Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Fikri Murat Demir'in sahibi olduğu "Yeni Fikir" şirketinden alınmasını şart koştu. Kırmızıgül, bu isteği yerine getirinceye kadar ödeme alamadığını belirtti.
"4 IPHONE İSTEDİ"
Taner Çetin dışında Onur Gülin'in de kendisinden son model bir iPhone ve 250 bin TL talep ettiğini aktaran Kırmızıgül, bu talebi reddettiği için daha fazla dışlandığını ve ödeme süreçlerinin tekrar sekteye uğradığını söyledi.
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