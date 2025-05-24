İtirafçı oldu İBB’deki kirli ağı deşifre etti: Sistemli bir şekilde batırıldım

Onur Gülin

"4 IPHONE İSTEDİ"

Taner Çetin dışında Onur Gülin'in de kendisinden son model bir iPhone ve 250 bin TL talep ettiğini aktaran Kırmızıgül, bu talebi reddettiği için daha fazla dışlandığını ve ödeme süreçlerinin tekrar sekteye uğradığını söyledi.