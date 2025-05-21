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İBB soruşturmasında flaş gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 19:28 Güncelleme: 21.05.2025 20:11
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İBB soruşturmasında flaş gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı bulunan Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Gülibrahimoğlu'nun varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

GÜLİBRAHİMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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İBB soruşturmasında flaş gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum İBB soruşturmasında flaş gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum İBB soruşturmasında flaş gelişme! Firari Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum
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