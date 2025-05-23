İBB’ye 4. dalga yolsuzluk operasyonu! Yeni itiraflar gelir mi? İmamoğlu’nun siyasi hayatı ne olacak?

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Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu: Bir anda 13 kişinin tutuklanmasını sağlayacak şekilde bir etkin pişmanlık ifadesi olmaz. Yani tamamen savcılığın, başsavcılığın böyle bir soruşturmayı bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar çok fazla sayıda şüphelinin tutuklaya dönüştüğü bir dosyada tamamen etkin pişmanlıktan yararlanan insanların vermiş olduğu ifadelerden yola çıkarak bu soruşturmalar genişletiliyor diyemeyiz. Bu soruşturmanın başından itibaren bu büyük bir mercek altına alınan bir dosya olarak bunu değerlendirmek lazım.

Yani savcılık bu soruşturmayı yaparken sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir bölümünde bir kişiyi, 5 kişi hakkında bir soruşturma yapayım diye yola çıkmamıştır. Bir bütün olarak değerlendirerek başlamıştır. Ancak her bir operasyon dalgasının tabii ki bir önceki ifadelerle yani sadece etkin pişmanlık değil. Şu anda 3. dalgada tutuklanan bir 13 kişi var. Bunların vermiş olduğu ifadeler var ve bunlarla ilgili soruşturmalar var.