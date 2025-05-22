22 Mayıs 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İBB'ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama

İBB'ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 20:23 Güncelleme: 22.05.2025 21:47
ABONE OL
İBB’ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması her geçen gün derinleşiyor. İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’deki ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin harekete geçildi. Bu kapsamda yapılan operasyonda ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ'YE OPERASYON
Yaşanan yeni gelişmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespiti üzerine bu sabah 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 7 şüpheli, burada verdiği ifade işlemlerinin ardından "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler.

7 KİŞİ TUTUKLANDI
İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı

İBBye 3. dalga operasyonda yeni gelişmeİBBye 3. dalga operasyonda yeni gelişme İBB'YE 3. DALGA OPERASYONDA YENİ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama İBB’ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama İBB’ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör