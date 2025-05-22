İBB’ye bir yolsuzluk soruşturması daha! Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye ihale operasyonu: Usulsüzlüğe 7 tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

(Foto: AA)

AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ'YE OPERASYON

Yaşanan yeni gelişmeye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Ağaç ve Peyzaj AŞ'de yapılan ihalelerde usulsüzlükler tespiti üzerine bu sabah 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

(Foto: İHA)

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 7 şüpheli, burada verdiği ifade işlemlerinin ardından "İhaleye fesat karıştırma" ve "Rüşvet" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiler.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihalelerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı