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CANLI | İBB’ye 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınan isimler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 07:06 Güncelleme: 23.05.2025 08:02
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İBB’ye 4. dalga operasyon!

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Tutuklanan Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkarken, operasyon giderek genişliyor. Bu sabah saatlerinde belediyeye yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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07:58 23 Mayıs 2025

KİPTAŞ, İBB YOL BAKIM VE İSTAÇ...

3 ayrı yolsuzluk dosyasının bulunduğu operasyon kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun odağında ise KİPTAŞ, İBB Yol Bakım ve İSTAÇ bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre İBB Yol Bakım yolsuzlukları ile İSTAÇ’ın merkezinde olduğu Cebeci Döküm sahasıyla ilgili yolsuzlukların ucu İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e uzanıyor. KİPTAŞ kapsamında gerçekleşen yolsuzluklar ise İmamoğlu’nun diğer kasası Adem Soytekin ile ilişkili bulunuyor.
 
Fatih Keleş’in İSTAÇ’ın merkezli yolsuzluk dosyalarında Murat Gülibrahimoğlu ve doğrudan İmamoğlu ile bağlantılı İbrahim Bülbüllü ile hareket ettiği belirtildi. Şüpheli Sarp Yalçınkaya’nın ise Gülibrahimoğlu ile birlikte suç eylemlerine karıştığı ve suç gelirlerini akladığı belirtildi.
 
İBB Yol Bakım yolsuzluklarının ise birinci dalga operasyonda tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Nuhoğlu ile birlikte hareket eden şirketler tarafından gerçekleştirildiği, bu firmaların İBB’den usulsüz olarak asfalt ihaleleri aldıkları ifade edildi.
 
Adem Soytekin, Kiptaş yolsuzluklarında komisyoncu emlakçılar üzerinden hareket ettiği öğrenilirken; operasyon kapsamında tüm bu suçlara aracılık eden yetkili ve görevli kişilerin hedef alındığı belirtildi. 

Bu arada 4. dalga operasyon kapsamında İmamoğlu’nun konutundaki kamera görüntülerinin silinmesi ile İmamoğlu’nun telefonunun adli makamlardan kaçırılmasına aracılık eden koruma müdürü Mustafa Akın’ın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun gözaltına alındığı yine İmamoğlu’nun gizli ve şüpheli görüşmeler gerçekleştirdiği otelin kameralarını bantlama talimatının da koruma müdürü Mustafa Akın tarafından verildiği ifade edildi.

07:30 23 Mayıs 2025

OPERASYONA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

Operasyon kapsamında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma müdürünün de aralarında olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama, gözaltı, arama, el koyma işlemleri devam etmektedir."

07:18 23 Mayıs 2025

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İBB'ye bağlı olan İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin aralarında Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbülü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın isimli şüphelilerin de yer aldığı toplamda 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldığı ifade edildi.
07:12 23 Mayıs 2025

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İBB'YE 4. DALGA YOLSUZLUK OPERASYONU!
07:10 23 Mayıs 2025

İBB'YE 4. DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.

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