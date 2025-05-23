CANLI | İBB’ye 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınan isimler

07:58 23 Mayıs 2025

3 ayrı yolsuzluk dosyasının bulunduğu operasyon kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun odağında ise KİPTAŞ, İBB Yol Bakım ve İSTAÇ bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre İBB Yol Bakım yolsuzlukları ile İSTAÇ’ın merkezinde olduğu Cebeci Döküm sahasıyla ilgili yolsuzlukların ucu İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e uzanıyor. KİPTAŞ kapsamında gerçekleşen yolsuzluklar ise İmamoğlu’nun diğer kasası Adem Soytekin ile ilişkili bulunuyor.



Fatih Keleş’in İSTAÇ’ın merkezli yolsuzluk dosyalarında Murat Gülibrahimoğlu ve doğrudan İmamoğlu ile bağlantılı İbrahim Bülbüllü ile hareket ettiği belirtildi. Şüpheli Sarp Yalçınkaya’nın ise Gülibrahimoğlu ile birlikte suç eylemlerine karıştığı ve suç gelirlerini akladığı belirtildi.



İBB Yol Bakım yolsuzluklarının ise birinci dalga operasyonda tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Nuhoğlu ile birlikte hareket eden şirketler tarafından gerçekleştirildiği, bu firmaların İBB’den usulsüz olarak asfalt ihaleleri aldıkları ifade edildi.



Adem Soytekin, Kiptaş yolsuzluklarında komisyoncu emlakçılar üzerinden hareket ettiği öğrenilirken; operasyon kapsamında tüm bu suçlara aracılık eden yetkili ve görevli kişilerin hedef alındığı belirtildi.

Bu arada 4. dalga operasyon kapsamında İmamoğlu’nun konutundaki kamera görüntülerinin silinmesi ile İmamoğlu’nun telefonunun adli makamlardan kaçırılmasına aracılık eden koruma müdürü Mustafa Akın’ın ve özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun gözaltına alındığı yine İmamoğlu’nun gizli ve şüpheli görüşmeler gerçekleştirdiği otelin kameralarını bantlama talimatının da koruma müdürü Mustafa Akın tarafından verildiği ifade edildi.