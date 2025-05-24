Binlerce mahkum bekliyor! İnfaz düzenlemesinin detayları sadece A Haber’de
Binlerce mahkumun gözü Meclis'e çevrilmiş durumda. İnfaz düzenlemesi bayram önce Meclis'e gelecek mi, yeni düzenleme neler getirecek? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Bu hafta Meclis'te önemli temaslar gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz düzenlemesine ilişkin hazırlıklar kapsamında Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya gelerek düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı ve görüş alışverişinde bulundu.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklifin önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Merak edilen detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
MECLİS'TE TEMAS SAĞLANDI
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş: Bu hafta içerisinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle temas sağladı. Bu infaz düzenlemesine ilişkin ayrıntılar o görüşmelerde değerlendirildi. Tabii Meclis'te infaz düzenlemesi ile ilgili AK Parti grubunda özellikle uzun zamandır devam eden çalışmalar vardı. İşte bu çalışmalara ilişkin ayrıntılar Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yine paylaşıldı. Onların görüş ve önerileri alındı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SUNULACAK
Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağı ifade ediliyor. Yani bayramdan önce bu kanun teklifinin yasalaşabileceği konuşuluyor kulislerde. Ancak dediğimiz gibi önümüzdeki hafta net olarak bu konuyla ilgili bir tablo ortaya çıkmış olacak.
PEKİ KANUN TEKLİFİ NELER İÇERİYOR?
Teklifle örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları yeniden belirlenecek. Ancak cezada herhangi bir artış yapılması öngörülmüyor. Paketle konutta infazın kapsamı genişletilecek. Buna ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Kadın çocuk ve 65 yaş üstü için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebilecek. Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, doğum nedeniyle ise 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına imkan sağlanması planlanıyor.
ERKEN DENETİMLİ SERBESTLİK
Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı da yine genişleyecek. Bununla ilgili özellikle DEM Parti'nin beklentileri vardı ve bu beklentiler hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile hem de AK Parti grubuyla paylaşıldı. 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alanlar 3 yıldan daha erken açık ceza infaz kurumuna 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.
İNFAZ USULÜNÜN KAPSAMI GENİŞLİYOR
İnfaz usulünün kapsamı da yine genişliyor. Kasten işlenen suçlarda ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla çıkarılacak. Taksirle öldürme hariç taksirle işlenen suçlarda ceza 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek. Denetimli serbestlikten cezasını yatarının 8'de birini ya da 10'da birini cezaevinde geçirenler yararlanabilecekler. İşlediği suçu tekrar işleyenler koşullu salıvermeden yararlanamıyor. İnfaz düzenlemesiyle bu hükümler cezalarının 4'te üçünün iyi hali olarak infaz ederlerse koşullu salıvermeden yararlanabilecekler.
MECLİS'TE HAREKETLİ HAFTA
Genel kapsam bu şekilde. Tabii başka ayrıntılar da var ancak o ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Fakat dediğimiz gibi önümüzdeki hafta bu anlamda oldukça hareketli geçecek. Bayramdan önce bu kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor.
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