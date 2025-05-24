Binlerce mahkum bekliyor! İnfaz düzenlemesinin detayları sadece A Haber’de

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PEKİ KANUN TEKLİFİ NELER İÇERİYOR?

Teklifle örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları yeniden belirlenecek. Ancak cezada herhangi bir artış yapılması öngörülmüyor. Paketle konutta infazın kapsamı genişletilecek. Buna ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Kadın çocuk ve 65 yaş üstü için 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üstü için 4 yıldan 5 yıla, 80 yaş üstü için ise 6 yıla kadar hapis cezası konutta infaz edilebilecek. Hastalık ve engellilik durumlarında 10 yıla kadar, doğum nedeniyle ise 5 yıla kadar olan hapis cezalarının evde infazına imkan sağlanması planlanıyor.