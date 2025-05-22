İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 13 kişi tutuklandı | Aralarında Taner Çetin de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla şüphelilerden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

(Foto: DHA)



Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(Foto: DHA)

13 KİŞİ TUTUKLANDI! ARALARINDA TANER ÇETİN DE VAR

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden, aralarında Taner Çetin'in bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 6 şüpheli 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüpheli hakkında da 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü SOSYAL MEDYA)

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Yazıda, şüpheli Taner Çetin'in 2015 yılında Avcılar Belediye'sinden ayrılarak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmaya başladığı, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu 2019 yılında da bu kez İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na görevlendirildiği anlatıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in incelenen HTS kayıtlarına göre Murat Ongun'a bağlı hareket ettiğinin tespit edildiği, MASAK verileri ve ihale evraklarında yapılan incelemelerde 17 ihalede harcama yetkilisi olarak görev aldığı, diğer ihaleler ile bağlantılı olarak toplam 20 eylemden sorumlu olduğu, hesap hareketlerinin incelenmesi ve dosyada etkin pişmanlıktan faydalanan bir şüphelinin de ifadesinde söylemesiyle 'rüşvet' aldığı, örgüt çatısı altında hem kendi kişisel menfaati hem de örgüt sisteminin devamlılığı için maddi menfaat teminleri yaptığı aktarıldı.



SORUŞTURMA

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.



Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.



Soruşturmada şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.



Gözaltında bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.