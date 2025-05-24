Orta Doğu'da yeni gerilim: İsrail İran'ı mı vuracak? A Haber'de çarpıcı yorum: "İran Hürmüz Boğazı'nı bloke edebilir"
ABD ve İran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik inşaat alanındaki yaptırımların genişletildiğini açıklamasının üzerine anlaşma sürecinde gerginlik yaşandı. İran yaptırım kararına kınarken durumu 'şeytanca, yasa dışı ve insanlık dışı' olarak değerlendirdi. Öte yandan ABD'li bir istihbarat yetkilisinin CNN'e yapmış olduğu açıklamayla İsrail'in İran'ı vurma hazırlığında olduğu ifade edildi. Yapılan itiraf niteliğindeki açıklamayla tüm dünyanın gözü yeniden Orta Doğu'ya çevrilirken İsrail'in İran'ı bu gece vuracağı iddiaları yer aldı. Peki İsrail, İran'a saldıracak mı? A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ İsrail ve İran'ın arka planda dost olduğunu ve iş birliği içerisinde olduğunu belirterek 'Suriye coğrafyasında Türkiye'yi düşman gören ve kuyumuzu kazmaya çalışan güneyden İsrail, batıdan Lazkiye ve Tartus bölgelerinden İran'dı. Artık saf olmayalım.' dedi. Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Netanyahu için yolun sonu olduğunu işaret ederek 'İsrail, ABD desteği olmadan İran'ı vuramaz. İran'ın eli Hürmüz Boğaz ile çok güçlü' ifadelerini kullandı.
ABD ve İran'ın 12 Nisan'da Umman'da başlayan nükleer müzakerelerin ardından dün heyetler yeniden bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından olumlu sinyallerin verildiği müzakerelerde yeniden gerilim tırmandı. ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik inşaat alanındaki yaptırımların genişletildiğini açıklamasının üzerine İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını kınayarak 'şeytanca ve insanlık dışı' olarak nitelendirdi. Orta Doğu'da anlaşma öncesi yeniden tansiyon yükselirken bir yandan ABD'li bir istihbarat yetkilisinin CNN'e verdiği bir röportaj ise gerginliğin fitilini ateşledi. ABD'li yetkili, İsrail'in İran'daki nükleer tesisi vurma ihtimalinin olduğunu belirtmesi üzerine dünya yeni bir saldırı mı planlanıyor sorusuna kilitlendi. Peki İsrail, İran'ı bu gece mi vuracak? Tel Aviv yönetimi saldırı hazırlığında mı? A Haber canlı yayınında Aklın Yolu programına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak merak edilen soruyu yanıtladı.
"İRAN VE İSRAİL'İN İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUĞU VAR"
ABD ve İran'ın Umman ve Roma'da gerçekleştirdiği nükleer anlaşması müzakerelerinde ciddi bir noktaya getirdiği belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "İran ülke içerisinde ekonomik ambargolarla yılmış ve rejimin müzakerelerden çıkacak olumlu bir mesaja ihtiyacı var. Buna rağmen İsrail bir anda İran'ı vurabilirim dedi. İran'dan da İsrail'i destekleyen açıklamalar geldi. Hep söylüyorum İran rejimi ile İsrail rejimi arasında arka planda iş birliği ve dostluk vardır. Suriye coğrafyasında Türkiye'yi düşman gören ve kuyumuzu kazmaya çalışan güneyden İsrail, batıdan Lazkiye ve Tartus bölgelerinden İran'dı. Artık saf olmayalım."
"İSRAİL'İN PLANI BİR MOSSAD OPERASYONUDUR"
Coşkun Başbuğ, ABD Başkanı Trump, Husiler ile Yemen konusunda anlaştıklarını ve ateşkes ilan edildiğini belirterek "ABD, İsrail için Yemen kozunu elinden alıyor. ABD İran ile anlaşırsa İsrail'in nükleer tehdit bahaneleri sona erecek. Trump'ın açıklamalarından 24 saat geçmeden Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Husilerin balistik füze attığı ve İsrail'i vurduğu söylendi. Bu olay bir komplo teorisi değil MOSSAD'ın bir operasyonudur. İsrail'in bütün ezberleri bozuldu ve büyük bir şok yaşıyor. Artık İsrail için sonun başlangıcı ve Orta Doğu'da bütün politikaları yeniden gözden geçirmenin zamanı." ifadelerini kullandı.
"NETANYAHU İÇİN YOLUN SONU"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ise İsrail için sonun başlangıcı olacağından emin olmadığını dile getirirken, "İsrail için yolun sonu mu emin değilim ama Netanyahu için tüm bu gelişmeler sonun başlangıcı olabilir. Netanyahu'nun ayağının altındaki halı kayıyor. Aslında tüm bu uygulamaya koyduğu cürümler zaman zaman şiddetlenmesi de bu endişeden kaynaklanıyor. Gazze'de savaşı ateşkese rağmen uzatmaya ve yaymaya çalıştı. Lübnan ve Husilere saldırdı. İsrail, İran'ı savaşın tarafı haline getirmek için saldırılarda bulundu. Yakın bir gelecekte Netanyahu için yolun sonu görünüyor. " dedi.
İSRAİL İRAN'A SALDIRACAK MI?
Ülger, İsrail'in olası bir saldırı girişimine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken "Netanyahu, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerde çıkması muhtemel bir anlaşmayı bozmak için bir agresif saldırı yapacağını ima ediyor. Teknik olarak yapabilir mi? İsrail'in tanker uçaklara ihtiyacı var. İsrail'de İran'ın değişik bölgelerinde 20'den fazla mıntıkada faaliyetini ABD desteği olmadan yapması mümkün değil. Netanyahu bu coğrafyada kendi aleyhinde ABD içerisinde desteklendiği gerekçesiyle zorluyor." ifadelerini kullandı.
"İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI BLOKE EDEBİLİR"
Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ayrıca İran'ın olası bir saldırı durumunda tüm dünyayı etkileyecek kozunun olduğuna işaret etti. Ülger, "Burada ABD'nin müdahil olacağı bir çatışma olacağı düşünmüyorum. Çünkü İran'ın elinde çok güçlü bir kart var. Bu kart ise İran Hürmüz Boğazı. İran bu boğazı bloke ettiğinde tüm İran, Irak, Katar, Suriye, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan'ın ve BAE'nin petrol çıkışı engellenir." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sessiz kalır sanma, fırtına gibiler! En sinirli ve gergin burçlar
- Gözün ilk hangi renge takıldı? Seçimin kişiliğinin gizli taraflarını ortaya koyuyor 🎯
- 🏀 Final Four’da Dev Kapışma! Fenerbahçe - Panathinaikos AKTOR maçı ne zaman, hangi kanalda?
- AUZEF bahar dönemi bitirme sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı?
- Dünyanın en lezzetlisi seçilen Türk yemeği bakın hangisi oldu!
- 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu | Tatil hazırlığı başladı: bu fiyatlar kaçmaz! Tesettür mayo, güneş kremi, plaj çantası
- Hafta sonu sınav var mı, 2025 e-YÖKDİL sınavı ne zaman? ÖSYM e-YÖKDİL sınavı giriş belgesi erişime açıldı
- 2025 STS-Öğretmenlik sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- 23 Mayıs Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet Cuma hutbesi konusu ve tam metni
- 23 Mayıs hava durumu | Toz taşınımı ve sağanak aynı anda geliyor! Hangi bölgeler etkilenecek?
- Osmanlı'dan günümüze geldi: Kolesterolü sıfırlıyor
- Sır perdesi aralandı! Türkiye sessiz sedasız yapıyordu: 6. nesil savaş uçağı YFQ-42A ortaya çıktı!