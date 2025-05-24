Orta Doğu'da yeni gerilim: İsrail İran'ı mı vuracak? A Haber'de çarpıcı yorum: "İran Hürmüz Boğazı'nı bloke edebilir"

ABD ve İran'ın 12 Nisan'da Umman'da başlayan nükleer müzakerelerin ardından dün heyetler yeniden bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından olumlu sinyallerin verildiği müzakerelerde yeniden gerilim tırmandı. ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a yönelik inşaat alanındaki yaptırımların genişletildiğini açıklamasının üzerine İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını kınayarak 'şeytanca ve insanlık dışı' olarak nitelendirdi. Orta Doğu'da anlaşma öncesi yeniden tansiyon yükselirken bir yandan ABD'li bir istihbarat yetkilisinin CNN'e verdiği bir röportaj ise gerginliğin fitilini ateşledi. ABD'li yetkili, İsrail'in İran'daki nükleer tesisi vurma ihtimalinin olduğunu belirtmesi üzerine dünya yeni bir saldırı mı planlanıyor sorusuna kilitlendi. Peki İsrail, İran'ı bu gece mi vuracak? Tel Aviv yönetimi saldırı hazırlığında mı? A Haber canlı yayınında Aklın Yolu programına katılan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ve Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak merak edilen soruyu yanıtladı.

"İRAN VE İSRAİL'İN İŞ BİRLİĞİ VE DOSTLUĞU VAR"

ABD ve İran'ın Umman ve Roma'da gerçekleştirdiği nükleer anlaşması müzakerelerinde ciddi bir noktaya getirdiği belirten Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "İran ülke içerisinde ekonomik ambargolarla yılmış ve rejimin müzakerelerden çıkacak olumlu bir mesaja ihtiyacı var. Buna rağmen İsrail bir anda İran'ı vurabilirim dedi. İran'dan da İsrail'i destekleyen açıklamalar geldi. Hep söylüyorum İran rejimi ile İsrail rejimi arasında arka planda iş birliği ve dostluk vardır. Suriye coğrafyasında Türkiye'yi düşman gören ve kuyumuzu kazmaya çalışan güneyden İsrail, batıdan Lazkiye ve Tartus bölgelerinden İran'dı. Artık saf olmayalım."