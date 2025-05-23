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İBB’de rüşvet çarkı! İş insanı tek tek anlattı: Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.05.2025 06:59
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İBB’de rüşvet çarkı! İş insanı tek tek anlattı: Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması devam ediyor. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu‘nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet ağında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında müşteki- şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Celal Çakmak, Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un telefonda 20 milyon TL istediğini söyledi. 5 milyona yakın para verdiğini anlatan Çakmak rüşvetin ses kaydını dosyaya sunacağını ifade etti.

İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında müşteki- şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Celal Çakmak, Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında Murat Ongun'un kendisinden 20 milyon TL istediğini anlattı.

Bakırköy'deki otopark (AHABER)Bakırköy'deki otopark (AHABER)

İBB OTOPARKI KİRALADI

Sabah'ın haberine göre Çakmak ifadesinde şunları söyledi:

2019-2020 Yıllarında şu an Bakırköy Kaymakamlığının olduğu yer eniştem Atilla Avcı'nın arkadaşı Ali isimli şahsa aitti. Bu yeri Ali'den Büyükşehir Belediyesi alıp Vatan otoparkın arazisini bize verdi. Ancak o dönem meclis çoğunluğu olmadığı için 3 er yıllık sürelerle kirası yenilenmek üzere verildi. Söz konusu otopark işletmesini yasal olarak Ali'ye aittir. Ben gazilikten gelen tazminatımla buraya kar ortağı olarak dahil oldum.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

BUĞRA GÖKÇE'YE 10 BİN DOLAR VERDİM

2023 yılında sözleşme süresi bittiği için tekrar sözleşme imzalamak üzere İBB ile iletişime geçti. İBB'de görevli Buğra Gökçe isimli şahsı 0212 * * 02 ve 0212 ** ** ** numaralı makam hatlarından randevu talep ederek Bakırköy'deki makamında 2023 yılının temmuz başı gibi görüşme yaptı. Bu görüşme sonucunda otoparka ait giriş çıkışlarla alakalı UKOME oluru ve ruhsat için 10 bin dolar verilmesi istendi. Bu görüşmenin akabinde ben, Buğra Gökçe'nin Bakırköy'deki makamına giderek Buğra Gökçe'nin yönlendirmesiyle otoparka inen ve danışmanı olarak kendisini tanıtan şahsa elden 10 bin dolar para verdim. Ancak bu paranın alınmasına rağmen vadedilen şeyler gerçekleştirilmedi.

Murat Ongun (AHABER)Murat Ongun (AHABER)

SARAÇHANE'DE BULUŞTUK

Sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sıfatıyla Murat Ongun isimli şahsın 0532 * * 95 ve 0549 ** ** 48 numaralı hatlarını arayarak görüşmek istediğimi ilettim ve 2023 yılının eylül - ekim ayları arasında görüşmek üzere Saraçhane'de belediyenin karşısında bulunan camiinin arka tarafındaki otoparkların bulunduğu alanda yer alan küçük bir ofis tarzındaki yerde buluştuk.

Emrah Bağdatlı (AHABER ARŞİV)Emrah Bağdatlı (AHABER ARŞİV)

"YAPMAN GEREKENİ BAĞDATLI SÖYLEYECEK" DEDİ

Bu görüşme esnasında Murat Ongun ve danışmanı olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı isimli sarışın, yeşil gözlü şahıs ile kendini MİT personeli olarak tanıtan esmer, kısa saçlı, alnı hafif açık Şamil Yıldırım isimli şahıs ile görüştüm. Bu görüşmede Murat Ongun, "Vatan Otopark'ın sözleşmesini uzatmak istiyorsanız eğer, yapmanız gereken bağışı ve işlemleri Emrah Bağdatlı ile tarafınıza ileteceğim." diyerek bu ofisten ayrıldı.

Murat Ongun (AHABER)Murat Ongun (AHABER)

BİR GÜN ARAYLA 4 MİLYON 800 BİN TL ÖDEDİM

Yarım saat sonra Emrah Bağdatlı ve Şamil Yıldırım yanıma gelerek 2 milyon 400 bin TL, 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL parayı bir gün arayla karşıdaki otoparka getirmemi ve Şamil Yıldırım'a teslim etmem gerektiğini söylediler. Bu görüşmeden üç gün sonra 2 milyon 400 bin TL'yi, bundan bir gün sonra da 2 milyon 400 bin TL'yi toplamda 4 milyon 800 bin TL'yi Şamil Yıldırım isimli şahsa Saraçhane'nin avlusunun hemen altındaki otoparkta teslim ettim. Bu görüşme esnasında Şamil Yıldırım'ın MİT personeli olduğuna ilişkin kimliğini gördüm.

İBB’de rüşvet çarkı! İş insanı tek tek anlattı: Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi

"20 MİLYON TL'YE BU İŞİ ÇÖZERİZ" DEDİLER

Para teslim edildikten sonra verilen sözlerin tutulmaması üzerine Şamil Yıldırım, FaceTime üzerinden beni arayarak 20 milyon TL getirirsem bu işin çözüleceğini söyledi. Arada oluşan zıtlaşmadan sonra Murat Ongun ve ekibi, Zabıta Müdürlüğü Vatan Otopark'a işlem yaptırmak, mühürletmek kaydıyla 2023 yılının eylül-kasım ayları arasında otoparkı mühürledi ve ceza kesti.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AHABER)

İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÇELİK'İ ARADIM

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 0533 * * *6 numaralı hattından arayıp defalarca randevu talep etmeme rağmen tarafıma randevu verilmedi. Makamını da defalarca arayıp randevu talep ettim, oradan da ulaşamadıktan sonra CHP İl Başkanı Özgür Çelik'i defalarca 0532 ** ** *8 numaradan arayıp otoparkla olan sıkıntıyı anlattım. Buradan da sonuç alamayınca Emlak Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ü arayıp yanına gittim. Kaan Sürmegöz sözleşmeyi yenilemeyeceğini, ihaleye çıkacağını ve belediyeye ait firmalardan biriyle sözleşme yapılacağını söyledi.

İBB’de rüşvet çarkı! İş insanı tek tek anlattı: Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi

SES KAYDINI DOSYAYA SUNACAĞIM

Ben de Murat Ongun'un beni aradığı ve benden 20 milyon TL istediği telefon görüşmesine ait ses kaydı mevcuttur. Bunları en kısa sürede dosyaya sunacağım.

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