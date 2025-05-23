İBB’de rüşvet çarkı! İş insanı tek tek anlattı: Murat Ongun telefonda 20 milyon lira istedi

Murat Ongun (AHABER)

BİR GÜN ARAYLA 4 MİLYON 800 BİN TL ÖDEDİM

Yarım saat sonra Emrah Bağdatlı ve Şamil Yıldırım yanıma gelerek 2 milyon 400 bin TL, 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplamda 4 milyon 800 bin TL parayı bir gün arayla karşıdaki otoparka getirmemi ve Şamil Yıldırım'a teslim etmem gerektiğini söylediler. Bu görüşmeden üç gün sonra 2 milyon 400 bin TL'yi, bundan bir gün sonra da 2 milyon 400 bin TL'yi toplamda 4 milyon 800 bin TL'yi Şamil Yıldırım isimli şahsa Saraçhane'nin avlusunun hemen altındaki otoparkta teslim ettim. Bu görüşme esnasında Şamil Yıldırım'ın MİT personeli olduğuna ilişkin kimliğini gördüm.