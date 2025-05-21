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İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.05.2025 13:40 Güncelleme: 21.05.2025 14:15
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İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İBB'ye Mali Suçlar Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ertan Yıldız ikinci kez etkinlik pişmanlık ifadesi verdi. Yıldız etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

YILDIZ 2. DEFA "ETKİN PİŞMANLIK" İFADESİ VERDİ

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, rüşvet iddialarıyla tutuklandıktan sonra itirafçı oldu.

Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin sahiplerinden 5 milyon Euro rüşvet talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ertan Yıldız, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede dikkat çekici açıklamalarda bulunan Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile yollarının 2013 yılında Beylikdüzü'nde kesiştiğini belirtti.

"İMAMOĞLU PARA SİSTEMİNİ KENDİSİ TAKİP EDERDİ"

CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı döneminde İmamoğlu ile tanıştığını dile getiren Yıldız, o süreçten bu yana birçok işte birlikte hareket ettiklerini öne sürdü. Verdiği ifadeye göre, İmamoğlu'nun tüm mali süreçleri doğrudan kendisinin takip ettiğini ve bu sistemde yer alan kişilerden tek tek hesap sorduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (X)Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız (X)

"İMAMOĞLU GÖZ YUMARDI"

Yıldız, bazı kişilerin kendi adlarına küçük çaplı işler yürüttüklerini ve İmamoğlu'nun da bu duruma zaman zaman göz yumduğunu iddia etti. Ayrıca ifadesinde, Mandarin Otel'den 20 milyon dolar, Six Senses Otel'den ise 7 milyon dolar alındığını öne sürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

İBB'ye Mali Suçlar Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ertan Yıldız ikinci kez etkinlik pişmanlık ifadesi verdi. Yıldız etkin pişlmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU'NUN TELEFONUNA YÖNELİK İHBAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, telefonun yerini ihbar etmesiyle ele geçirildi. Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, yapılan bir ihbar üzerine bir ikamette arama yapıldı ve İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

İMAMOĞLU'NUN SAKLADIĞI İKİNCİ TELEFONDA NE VAR?

İMAMOĞLU'NUN SAKLADIĞI İKİNCİ TELEFONDA NE VARDI?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konunun detaylarını A Haber'de anlattı.

Almaçayır, "Ekrem İmamoğlu'nun evinde gözaltı işleminde yapıldığı sıradaki evinde değil edindiğimiz bilgilere göre savcılığa bir müracaatta bulunuyor sanıklardan birisi ve bu bilgileri paylaşıyor. Verilen iki adresten bahsediyor bu itirafçı. Mali Şube Polisleri bu iki adresi takibe alıyorlar. İki gün boyunca fiziki bir takip söz konusu. Evlerden birisine bir operasyon yapılıyor ve cep telefonu bulunuyor. Ancak telefonda bir sim kart bulunamıyor. Acaba sim kartsız bir telefon muydu ya da sim kart çıkarıldı mı? İki tane ihtimal üzerinde değerlendirme yapılıyor. Çıkarıldıysa görüşmelerle ilgili neler vardı? Gizlenme ihtiyacı mı duyuluyor? Ya da sim kartsız internet tabanlı bir görüşme mi yapıldı bunlar da incelendikten sonra herkesin kafasındaki soru işaretleri ortaya çıkarılmış olacak." dedi.

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