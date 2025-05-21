İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Ertan Yıldız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, rüşvet iddialarıyla tutuklandıktan sonra itirafçı oldu.

Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinin sahiplerinden 5 milyon Euro rüşvet talep ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ertan Yıldız, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede dikkat çekici açıklamalarda bulunan Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile yollarının 2013 yılında Beylikdüzü'nde kesiştiğini belirtti.

"İMAMOĞLU PARA SİSTEMİNİ KENDİSİ TAKİP EDERDİ"

CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı döneminde İmamoğlu ile tanıştığını dile getiren Yıldız, o süreçten bu yana birçok işte birlikte hareket ettiklerini öne sürdü. Verdiği ifadeye göre, İmamoğlu'nun tüm mali süreçleri doğrudan kendisinin takip ettiğini ve bu sistemde yer alan kişilerden tek tek hesap sorduğunu belirtti.