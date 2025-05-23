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Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Arama çalışmaları sürüyor | 2 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.05.2025 22:52 Güncelleme: 23.05.2025 09:27
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Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı mı? Arama çalışmaları sürüyor | 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede check-up işlemi yaptıran İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Resmi vasi kararıyla tedavi süreci yürütülen Kıraç'ın, kendi ve eşi Emine Alagonya'ya yakın çevrelerin yardımıyla hastaneden çıkarıldığı öne sürülürken, vasi olarak atanan memurların ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 87 yaşındaki iş insanı Kıraç'ı bulmak için çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Zeytinburnu'nda iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı. Edinilen bilgilere göre, Kıraç bir hastanede check-up işlemleri sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden çıkarıldı.

İŞ İNSAN İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI İDDİAS

EŞİNE YAKIN KİŞİLERCE HASTANEDEN ÇIKARILDI

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla hastaneden kaçırıldı. Resmi vasi kararıyla tedavi süreci yürütülen Kıraç'ın, kendi ve eşi Emine Alagonya'ya yakın çevrelerin yardımıyla hastaneden çıkarıldığı öne sürülürken, vasi olarak atanan memurların ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Fotoğraf-DHAFotoğraf-DHA

KENDİ RIZASIYLA OTOMOBİLE BİNDİ

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ortaya çıkan iddialara göre ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı.

Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

ÇALIŞMA BAŞLATILMIŞTI

Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan son kararda, İnan Kıraç'a yönelik uygulanacak tüm tedavi ve bakım işlemlerinin yalnızca vasi onayıyla yapılabileceği, bu onay olmadan hastaneden ayrılmasının engellenmesi gerektiği açıkça ifade edilmişti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Kararda ayrıca, Kıraç'ın kendi beyanının vesayet altında geçerli olmadığı ve yakınlarının da tek başına taburcu işlemi yaptıramayacağı hükme bağlanmıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Şüpheli çıkışın gerçekleştiği akşam saatlerine ait güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Koç Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada "Sayın İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası asılsızdır. Sayın Kıraç vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check up yapılmıştır, tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanmıştır. İnan Kıraç taburcu olması için işlemleri tamamlanmadan yardımcı ve şoförü ile birlikte vasilerinin izni olmadan hastaneden ayrılmıştır. " denildi.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

NE OLMUŞTU?

İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti.

Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.

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