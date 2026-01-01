Ankara’da barış temasları! MİT Başkanı Kalın Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem UMEROV ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, Ukrayna'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.