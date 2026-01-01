Ankara’da barış temasları! MİT Başkanı Kalın Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

01 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 19:07 Güncelleme: 01.01.2026 19:44
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem UMEROV ile bugün Ankara’da bir araya geldi.

Yapılan görüşmede, Ukrayna'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasındaki gerginliğin hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.

Bu kapsamda barışın sağlanması için neler yapılabileceği, müzakere süreçlerinde gelinen son nokta, bölgesel ortamı dikkate alarak atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.

MİT Başkanı Kalın ve Umerov, Ukrayna'nın Rusya'daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesini de ele aldı.

Yapılan görüşmede mevcut iş birliği formatları çerçevesinde iki ülke arasındaki sistematik çalışmaların sürdürülmeye devam edileceği konusunda da mutabık kalındı.

