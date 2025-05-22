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İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 16 kişiye tutuklama talebi

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Giriş: 22.05.2025 08:55 Güncelleme: 22.05.2025 15:07
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İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 16 kişiye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 16'sı adliyedeki sorgularının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi salı sabahı gözaltına alınmıştı.

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

16 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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