İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! 16 kişiye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi salı sabahı gözaltına alınmıştı.

16 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.