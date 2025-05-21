İBB’ye 3. Dalga yolsuzluk operasyonunda flaş detaylar! Yandaş gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyeye yönelik soruşturmada dün (20 Mayıs Salı) üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. 3'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye taşıdığı isimlerden. Taner Çetin, 2016'da gazetecilerle hayali söyleşi oyunuyla belediyede milyonluk vurgun yaptı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dün(20 Mayıs Salı) 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. İBB'ye bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerinin mercek altına alındığı soruşturma kapsamında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte toplam 22 kişi gözaltına alındı.
Adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddia edilen ve aynı zamanda eski Beylikdüzü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Taner Çetin hakkında pek çok iddia söz konusu. En dikkat çekeni ise, 2016'da ünlü gazeteci ve yazarların katılacağı iddiasıyla düzenlenen ancak hayali olduğu ortaya çıkan ihale oldu. Çetin'in bu hayali ihaleyle rüşvet aldığı iddia edilmişti.
İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için açık ihale yapıldı. Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve maliyeti yaklaşık 2 milyon 304 bin 906 TL olan ihaleyi, 987 bin 830 TL karşılığında Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı.
YANDAŞ YAZARLAR ÜZERİNDEN HAYALİ VURGUN
Sabah'ın haberine göre İhalenin ardından söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen gazeteci ve yazarların etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıktı. Aralarında gazeteci-yazarlar Zülfü Livaneli, Yılmaz Özdil, İsmet Berkan, Perihan Mağden, Balçiçek İlter, Murathan Mungan, Ertuğrul Özkök, Ayşe Kulin gibi isimlerin olduğu ve ücret aldığı iddia edilen yazarlar ise "Böyle bir etkinliğe katılmadık. Haberimiz bile yok" dedi.
BAŞKA PERSONELE PARA GÖNDERİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin mal varlıklarıyla ilgili satın alımlarda da ödemeleri direkt olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdı. Yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başka personeline para gönderildiği tespit edildi.
BEYLİKDÜZÜ-SARAÇHANE HATTINDAN BİR İSİM DAHA ÇIKTI
Taner Çetin, Beylikdüzü-Saraçhane hattındaki yolsuzluk çarkının en önemli isimlerinden biri. Beylikdüzü döneminde de Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Taner Çetin, belediyenin ihalelerini alması, çalışanlara eziyet etmesi, kadınlara "odasında kalma süresine" göre performans değerlendirmesi yapması gibi skandal iddialarla gündeme gelmişti.
Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra İBB'ye Daire Başkanı olarak alınan Taner Çetin'in tıpkı Murat Ongun gibi ilk iş olarak apartman dairesinden çıkıp bir villaya taşındığı ortaya çıktı. Çok kısa bir zaman içerisinde kendisine BMW marka bir araç ve motosiklet satın aldığı ancak söz konusu aracı ve motosikleti çocuklarının üzerine tescil ettirdiği belirlendi.
'MEZARLIKTAN AĞAÇ ÇALDI'
Taner Çetin hakkındaki diğer skandal iddialar ise İBB'ye bağlı çağrı merkezine bankamatikçi çalışan alması, Silivri Belediyesi'nden yılbaşı zamanı tarihi mezarlıktan çam ağacı çalarken suçüstü yakalandığı için kovulması. Çetin'in ayrıca Kemal Tufan adlı şahsa İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Binası'nın girişine bir heykel yaptırdığı fakat heykel işi tamamlandıktan sonra şaibeli fatura kestirdiği iddia edildi.
SORUŞTURMA ÇEŞME'YE UZANDI
Soruşturma kapsamında İzmir'in Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Gülin de gözaltına alındı. Mart 2021 ile Nisan 2024 arasında İBB'de, sırasıyla Halkla İlişkiler Şube Müdür Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda danışmanlık görevlerinde bulunan Gülin, 1 Mart 2024 seçimlerinden sonra ise garip bir şekilde Çeşme Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevine alındı. Gülin'in İBB'deki ihalelerden dolayı gözaltına alındığı bildirildi.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE GEZİ YALANIYLA 20 MİLYONLUK HORTUM
Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de de arama yapıldı. Aramalarda şirket ofisinde deste deste paralar bulundu. Söz konusu şirketin 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında İBB'den 14 milyon 493 bin TL'lik ihale aldığı ancak ihalenin hayali olduğu ortaya çıktı.
125 şehir dışı kültür gezisinden sadece bir tanesinin gerçekleştiği öğrenildi. İkinci ihale ise 2024 yılı için, 4.7 milyon TL bedelle "Reyyan Organizasyon" adlı şirkete verildi. Çanakkale'ye 40 sefer gezi için anlaşıldı. Ancak sadece 3 gezi yapıldı. İddiaya göre Taner Çetin, belediyeden ihale alan şirketten kendisine motosiklet aldırdı.
SEVGİLİYE KIYAK TERFİ
Taner Çetin'in, kız arkadaşı Ayşegül Karslı'yı İBB'de Eğitim Şefi yaptığı ve Karslı'ya özel ayrı bir makam odası da tahsis ettirdiği saptandı. Çetin'in öncesinde Hale Özdemir ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Özdemir'i İBB Beyaz Masa'ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği belirlendi.
O DA DİPLOMASIZ ÇIKTI
Taner Çetin 1989'da Silivri Belediyesi'nde işe başladığında kendisini Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olarak tanıttı. Oysaki bu üniversite 2009'da kuruldu. CİMER'e Taner Çetin'in üniversite mezunu olmadığı yönünde şikâyette bulunuldu. Müfettiş incelemesinde Çetin'in Silivri Lisesi mezunu olduğu ortaya çıktı.
İŞTE 3. DALGA OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
❱ Taner ÇETİN İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı
❱ Hakan SAYIL SZS Medya Organizasyon Ltd. şirketinin sahibi
❱Hüseyin KUM A4 Grafik Matbaacılık Yayıncılık Reklam ve Bilgisayar Hizmetleri Ltd. şirketinin sahibi
❱ Faruk CEYHAN
❱ Noyan KIRMIZIGÜL NYN Yapım Yönetim Kurulu Başkanı
❱ Engin GÖNÜL
❱ Fatma Ebru ÇINAR
❱ Ahmet Rıdvan MURAT
❱ Berrin SÜZEN
❱ Dilek DEMİR
❱ Nihat KOLABER
❱ Fikri Murat DEMİR Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Yeni Fikir Eğitim şirketlerinin sahibi
❱ Bülent KÜTÜK
❱ Arzu CAN Taner Çetin'in asistanı
❱ Aslı SİYAHGÜL
❱ Savaş CAN
❱ Çağatay TAKAOĞLU
❱ Mehmet Yusuf YOSUNKAYA
❱ Onur GÜLİN Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı
❱ Serap KARAY İBB Halkla İlişkiler Müdürü
❱ Musa ÖZIŞIK Ayniyatçı
❱ Mustafa KARAOĞLU
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