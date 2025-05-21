İBB’ye 3. Dalga yolsuzluk operasyonunda flaş detaylar! Yandaş gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE GEZİ YALANIYLA 20 MİLYONLUK HORTUM



Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de de arama yapıldı. Aramalarda şirket ofisinde deste deste paralar bulundu. Söz konusu şirketin 2023'te şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına 'kültür turu' adı altında İBB'den 14 milyon 493 bin TL'lik ihale aldığı ancak ihalenin hayali olduğu ortaya çıktı.

125 şehir dışı kültür gezisinden sadece bir tanesinin gerçekleştiği öğrenildi. İkinci ihale ise 2024 yılı için, 4.7 milyon TL bedelle "Reyyan Organizasyon" adlı şirkete verildi. Çanakkale'ye 40 sefer gezi için anlaşıldı. Ancak sadece 3 gezi yapıldı. İddiaya göre Taner Çetin, belediyeden ihale alan şirketten kendisine motosiklet aldırdı.