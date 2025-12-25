Haberler

İstanbul kilitlendi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı I İş çıkış saati ve yağmurla megakentte hayat durdu

İstanbul'da, haftanın dördüncü gününde mesai bitiminde kuvvetli yağmurun da etkisiyle ana arter ve köprülerde trafik yoğunluğu maksimuma ulaştı. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik adeta durma noktasına gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanırken sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde araçlar güçlükle ilerledi.

Giriş Tarihi: 25.12.2025 19:05

İstanbul'un her iki yakasında da trafik yoğunluğu iş çıkış saati ve yağmurun etkisiyle yüzde 90'a çıkarken, Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bahçelievler, Bakırköy, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde araçlar adeta durma noktasına geldi.

FOTOĞRAF: AA D-100 KARAYOLU FELÇ D-100 kara yolunda, Beylikdüzü ile Büyükçekmece istikametinde meydana gelen araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda, Hasdal ile Seyrantepe, İkitelli ve Basın Ekspres Caddesi, Büyükdere Caddesi, Levent'teki katılım yolları ve Karaköy-Beşiktaş arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda, Ataşehir'den Kartal'a, Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekiyor.