Barış Zirvesi’nde neler yaşandı? Kriz Bakan Fidan’ın önerisiyle aşıldı

Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da barış masası kuruldu (AHABER ARŞİV)

TAKASA GİDEN YOL



Güven artırıcı önlemlerin neler olabileceği değerlendirilirken insani geçiş ve ulaşılmayan yerlere Kızılhaç erişimi gibi konulardan bahsedildi. Takas konusu gündeme geldiğinde müzakere edilen ilk etapta "askeri takas" ve daha düşük bir sayı idi. Ancak Türkiye bu noktada taraflara sivillerin ve çocukların da takas edilmesi önerisiyle geldi. Heyetler salondan çıkarak başkentleri ile bu konuyu görüştüler ve her iki taraftan "asker-sivil-çocuk" olmak üzere 1000 kişilik takas için onay çıktı.

Taraflar özellikle hapiste olan ve kilit kişilerin Türkiye'de takas edilmesini istedi. Taraflar listelerini hazırlayacak ancak listelerde belirtilecek kişiler arasında "karşı tarafın elinde olmaması", "ölmüş-kayıp olması" gibi durumların benzer örneklerden hareketle ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor. Bu noktada sürecin 2 hafta alabileceği düşünülüyor.