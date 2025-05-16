Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk çıkarması! Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem
Başkan Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" teması ile yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, kırmızı halıda yürüdüğü sırada gazeteciler tarafından sorulan bir soruya, "Tüm dünyaya barışı seslendireceğiz." dedi.
Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için barış masası kurulurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.
İLK MESAJI VERDİ: BARIŞI SESLENDİRECEĞİZ
Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularına "Yapacağımız çok işimiz var." diyerek yanıt verdi. Erdoğan ardından, "Arnavutluktan dünyaya barışı seslendireceğiz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN TÖREN ALANINDA
Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'nin düzenleneceği alana geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erdoğan'ı tören alanının girişinde karşıladı.
ERDOĞAN'IN UÇAĞI ARNAVUTLUK'A İNDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Belinda Balluku, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı.
Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran'a geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN ARNAVUTLUK'A GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran'a gitti.
Başkan Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.
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