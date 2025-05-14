Türkiye merkezli diplomasi fırtınası! Her birinde tek ismin imzası var: Başkan Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, son günlerde küresel barış çabalarının merkezinde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Rusya heyeti ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan barış görüşmeleri yapacak. Erdoğan’ın arabuluculuğunda gerçekleşecek görüşmeye Trump’ın da katılabileceği belirtiliyor. Öte yandan Pakistan, Hindistan’la yaşanan gerilimde Türkiye’nin desteğine teşekkür etti. Hamas, Gazze’de ateşkes çabalarındaki katkılarından dolayı Türkiye’ye minnetlerini sundu. İşte detaylar...
Geçmiş günlerde yaşanan barış girişimlerine Türkiye öncülük ederken Başkan Erdoğan üst üste diplomatik başarılara imza attı. Erdoğan'ın girişimiyle ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı. Öte yandan Ukrayna ile Rusya, barış görüşmeleri için yarın İstanbul'da bir araya geliyor. Ayrıca NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi Antalya'da düzenlenirken, Pakistan ve Hamas da ateşkes çabalarına verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.
İşte barış diplomasisi fırtınasında yaşananlar...
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin barış diplomasisinde küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Prensi ve Şara ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Erdoğan, "Amacımız, bölge barışını nasıl daha sağlam hale getirebiliriz, bunu konuşmaktı. Türkiye, attığı adımlarla tüm tarafların güvenini kazanıyor" dedi.
Erdoğan ayrıca, "Ateşe su döken değil, yangını söndürmek için seferber olan bir ülkeyiz" ifadeleriyle Türkiye'nin hem yakın çevresinde hem de uzak coğrafyalarda çatışmalar arasında barış köprüsü kurduğuna dikkat çekti.
SON BİR HAFTADA NELER OLDU?
"ERDOĞAN İSTEDİ VE SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDIM"
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyurdu.
Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisinden Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.
UKRAYNA VE RUSYA BARIŞ ZİRVESİ İÇİN İSTANBUL'DA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs perşembe günü İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. 15 Mayıs perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.
Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da olan ABD Başkanı Donald Trump da söz konusu barış zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye gelebileceğini açıkladı.
15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de tarihi bir barış zirvesi gerçekleşmesi bekleniyor.
NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE ANKARA'DA
13 Mayıs Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Ayrıca bugün NATO zirvesinde konuşan Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" dedi.
PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR: 'SARSILMAZ DAYANIŞMANIZ İÇİN…'
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan gerilim sırasında Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Erdoğan da Şerif'in paylaşımına, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan, Türki dosti zindabad!" yanıtını verdi.
İRAN VE AVRUPA ÜLKELERİ İSTANBUL'DA
İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları olan İngiltere, Fransa ve Almanya, 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelecek. Taraflar arasındaki görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alınacak.
Toplantı, dışişleri bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar düzeyinde gerçekleştirilecek.
HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE DESTEK TEŞEKKÜRÜ
İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD ile 'Gazze'de ateşkes' görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirterek Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.
Hamas lideri Halil el-Hayye, yayınladıkları bildiride, "Kardeş Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucuların yanı sıra Türkiye'deki kardeşlerimizin de geçtiğimiz süreç boyunca yorulmak bilmeden sarf ettikleri çabaları takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI ZİRVESİ ANTALYA'DA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geleceği toplantı, 14 Mayıs Perşembe günü (bugün) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vereceği resepsiyonla başladı.
NATO Zirveleri öncesinde Müttefik Bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.
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