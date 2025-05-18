Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Bakan Ersoy’dan açıklama geldi...

Bakan Ersoy turizmdeki son verileri paylaştı (AA)

HAKKARİ'YE KAYAK MERKEZİ MÜJDESİ

İklim değişikliğine bağlı olarak kayak turizmi alanında yeni destinasyonların önem kazandığını vurgulayan Bakan Ersoy, Hakkari'nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ KRİZLERE BAĞIŞIK HALE GETİRDİK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2018'de turizmde strateji değişikliğine gittiklerini anlattı. Burada kritik noktanın yabancı turist başına gelirin artırılması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, yabancı turist başına gelirin 83 dolardan geçen yıl 108 dolara ulaştığını, bu yıl ise hedefin 117 dolar olduğunu aktardı. Turizm hedeflerinin nasıl tutturulacağı bağlamında Bakan Ersoy, sektörü krizlere bağışıklı hale getirdiklerini vurguladı. Turizm geliri yüksek olan ülkelerin tamamında faaliyet gösteren Turizm Geliştirme Ajansı'nı (TGA) 2019'da devreye aldıklarını anımsatan Ersoy, Türkiye'nin dünyada en etkili tanıtım yapan ülke haline geldiğini söyledi.

YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR

Turizm denince akla deniz, güneş, kum ve kısmen kar turizmi gelse de Türkiye'nin küresel ölçekte sağlık turizminin önemli oyuncuları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, "Türkiye'nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var." dedi. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını anlattı:

"Türkiye'ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedaviler uygulandı."