DEM Parti’den ziyaret sonrası açıklama! İmralı’dan mesaj: Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği "Terörsüz Türkiye" süreci, kritik bir dönüm noktasına ulaştı.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI SONRASI FESİH GELDİ

PKK'nın teröristbaşı Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrının ardından, terör örgütü 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini topladı. Bu toplantının ardından 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada, örgütün kendini feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi.

PKK teröristbaşı Öcalan ve DEM heyeti (X)

YENİDEN İMRALI ADIMI

Tarihi kararın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na hareket etti. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Öcalan'ın avukatı Özgür Erol'un yer aldığı belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Teröristbaşı Öcalan'ı ziyarte sonrası DEM Parti tarafından bir açıklama yapıldı. İmralı'nın mesajının iletildiği açıklamada "Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz.

"İLİŞKİYİ BOZAN TUZAKLARI TEMİZLİYORUZ"

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz."