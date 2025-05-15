Rusya-Ukrayna savaşına İstanbul barışı! Düğüm çözülecek mi, taraflar ne istiyor?

09:25 15 Mayıs 2025

Burada önemli olan İstanbul görüşmelerinin Ankara’nın öncülüğünde gerçekleşmesidir. Buna talip olan başka ülkeler de vardı. Türkiye sadece bu olayda değil Mısır, Sudan ve Etiyopya gerginliklerinde birçok krizde devreye giriyor ve barış, diplomasi masası kuruyor. Afrika’da Ankara’nın çabaları savaştan döndürdü.