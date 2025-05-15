Rusya-Ukrayna savaşına İstanbul barışı! Düğüm çözülecek mi, taraflar ne istiyor?
39 aydan beri devam eden Ukrayna savaşında kritik gün geldi. Rusya ve Ukrayna bugün İstanbul'da doğrudan müzakere için masaya oturacak. Rusya Ukrayna arasında ateşkes bugün mü? Rusya ve Ukrayna İstanbul'da mı barışacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uzman isimler değerlendirdi. Uzmanlara göre; Rusya ele geçirdiği toprakların tamamında kontrolü isterken Ukrayna kalıcı ateşkes ve esir takası istiyor.
Rusya ile Ukrayna'nın bugün İstanbul'da masaya oturacak. Ukrayna lideri Zelenskiy Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Rusya lideri Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.
Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uzman isimler değerlendirdi.
2022 ANLAŞMASI KILAVUZ OLACAK
Uluslararası ilişkiler uzmanı Mete Sohtaoğlu: Daha önce Ukrayna’nın imzaladığı sonra rafa kaldırdığı bir anlaşama vardı. Hem Rusya’nın hem Ukrayna’nın mutabık olduğu maddeler vardı. Bugün Rusya’nın 2022 yılında Dolmabahçe’de paraflanan belge üzerinden ilerleyeceğini düşünüyorum.
ESİR TAKASI VE ATEŞKES HEDEFİ
Ukrayna cephesinde bakıldığında ise çok sayıda esir düşmüş asker ve pilot var. Ciddi kapsamlı bir esir takası isteyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kalıcı ateşkesi Rus heyetine kabul ettiremeye çalışacaklardır. 2 taraf acı verici bir taviz vermek durumunda değil ortaya niyetlerini koyacaklar. Ben geçici bir ateşkes ve esir takası olacağını düşünüyorum.
KRİZLERİN ÇÖZÜM MERKEZİ TÜRKİYE
Burada önemli olan İstanbul görüşmelerinin Ankara’nın öncülüğünde gerçekleşmesidir. Buna talip olan başka ülkeler de vardı. Türkiye sadece bu olayda değil Mısır, Sudan ve Etiyopya gerginliklerinde birçok krizde devreye giriyor ve barış, diplomasi masası kuruyor. Afrika’da Ankara’nın çabaları savaştan döndürdü.
ABD VE TÜRKİYE TEMASLARI
ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu turunu bitirdikten sonra Türkiye’ye gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü son 48 saate bakıldığı zaman Riyad’da 4’lü Suriye zirvesi, ABD’nin silah satışına onat vermesi, Trump ve Erdoğan görüşmelerini arka arkaya koyduğunuz zaman Ankara’ya gelmesini gerektirecek olumlu bir hava var.
PARA VE CAN KAYBI! YENİDEN İSTANBUL
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Murat Genç: 2022’deki masaya geri döndük. Bir süre geçti kan aktı hamleler yapıldı milyar dolarlar kaybedildi ama İstanbul’daki masaya geri dönüldü. 2022’de barış anlaşması imzalanırken İngiltere’nin başını çektiği grup masayı yıktı. Trump’ın seçilmesiyle ABD ile AB arasındaki ciddi fikir ayrılığını görmüş olduk.
Türkiye kardeş kavgasını uzlaştırmak adına masaya arabuluculuk ediyor. Bugün hemen bu masadan bir anlaşma çıkmasını bekleyemeyiz. Çünkü ciddi fikir ayrılıkları var. Rusya ele geçirdiği toprakların tamamında kontrol istiyor.
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