Türkiye küresel diplomaside ilk üçte! Stratejik hamleler iz bıraktı

Riyad'da 4'lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman'dan online toplantı

SON BİR HAFTADA NELER OLDU?

İşte barış diplomasisi fırtınasında yaşananlar...

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin barış diplomasisinde küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Prensi ve Şara ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Erdoğan, "Amacımız, bölge barışını nasıl daha sağlam hale getirebiliriz, bunu konuşmaktı. Türkiye, attığı adımlarla tüm tarafların güvenini kazanıyor" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Ateşe su döken değil, yangını söndürmek için seferber olan bir ülkeyiz" ifadeleriyle Türkiye'nin hem yakın çevresinde hem de uzak coğrafyalarda çatışmalar arasında barış köprüsü kurduğuna dikkat çekti.