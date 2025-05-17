Türkiye küresel diplomaside ilk üçte! Stratejik hamleler iz bıraktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, son günlerde küresel barış çabalarının merkezinde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Başkan Erdoğan’ın talebiyle Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Türkiye, 3 yıl aradan sonra barış için Rusya-Ukrayna heyetlerini İstanbul’da bir araya getirdi. ABD’nin de katıldığı 3’lü formattaki görüşmelerde barış için ilk adımlar atıldı. Öte yandan Pakistan, Hindistan ile aralarında yaşanan gerilimde Türkiye’nin desteğine teşekkür ederken, Hamas, Gazze’de ateşkes çabalarındaki katkılarından dolayı Türkiye’ye minnetlerini sundu. Türkiye’nin stratejik hamleleri uluslararası arenada büyük iz bıraktı.
Geçmiş günlerde yaşanan barış girişimlerine Türkiye öncülük ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst üste diplomatik başarılara imza attı. Başkan Erdoğan'ın girişimiyle ABD Başkanı Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı.
Türkiye, 3 yıl aradan sonra barış için Rusya-Ukrayna heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdi. ABD'nin de katıldığı 3'lü formattaki görüşmelerde barış için ilk adımlar atıldı. Pakistan ve Hamas da ateşkes çabalarına verdiği destekten ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.
TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİDE İLK ÜÇTE
Bağımsız düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nün Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre, Türkiye 252 diplomatik temsilcilikle Çin ve ABD'nin ardından dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi. Bu sıralamada Çin 274, ABD ise 271 misyonla ilk iki sırayı paylaşıyor.
Türkiye'nin bu yükselişi, Japonya ve Fransa gibi geleneksel diplomatik güçleri geride bırakmasını sağladı . 2017'den bu yana 24 yeni temsilcilik açan Ankara, özellikle Ortadoğu ve Afrika'daki etkinliğini artırmayı hedefliyor.
Başkan Erdoğan, bölgesel ve küresel güç dengelerinde Türkiye'nin merkezde yer aldığı "yepyeni bir denklem" kurulduğunu vurguladı. Türkiye'nin diplomatik ağı, sadece sayısal olarak değil, aynı zamanda stratejik olarak da önem taşıyor. Türkiye, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk rolü üstlenerek ve Suriye'deki gelişmelerde aktif bir aktör olarak uluslararası etkisini artırdı.
ÇÖZERSE ERDOĞAN ÇÖZER
Türkiye adına son 1 haftada içeride ve dışarıda yaşanan önemli gelişmelerin aktörü olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada destek kampanyası düzenlendi.
"Çözerse Erdoğan Çözer" etiketiyle sosyal medya platformu X'te başlatılan destek kampanyasında Başkan Erdoğan adına on binlerce paylaşım yapıldı.
Paylaşımlar üzerine #ÇözerseErdoğanÇözer etiketi X'te Türkiye'nin 1 numaralı gündemlerinden biri oldu.
İşte o mesajlar:
"40 yıl sonra terör sorununu çözerse Erdoğan çözer", "86 milyon ortak hayal ve hedeflere ulaşma ülküsünü çözerse Erdoğan çözer", "Dünya 5'ten büyüktür tespiti ile küresel huzursuzluğu çözerse Erdoğan çözer", "Mazlumlara yapılan zulmü çözerse Erdoğan çözer", "Türkiye'yi huzura kavuşturmak için yaşanan tüm sorunları çözerse Erdoğan çözer."
SON BİR HAFTADA NELER OLDU?
İşte barış diplomasisi fırtınasında yaşananlar...
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin barış diplomasisinde küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Prensi ve Şara ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Erdoğan, "Amacımız, bölge barışını nasıl daha sağlam hale getirebiliriz, bunu konuşmaktı. Türkiye, attığı adımlarla tüm tarafların güvenini kazanıyor" dedi.
Erdoğan ayrıca, "Ateşe su döken değil, yangını söndürmek için seferber olan bir ülkeyiz" ifadeleriyle Türkiye'nin hem yakın çevresinde hem de uzak coğrafyalarda çatışmalar arasında barış köprüsü kurduğuna dikkat çekti.
"ERDOĞAN İSTEDİ VE SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDIM"
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turu kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyurdu.
Trump, Başkan Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kendisinden Suriye'ye yaptırımları kaldırmasını istediğini vurgulayarak, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" dedi.
İSTANBUL'DA BARIŞ MASASI KURULDU
Son yıllarda küresel meselelerin diplomasiyle çözüm adresi haline gelen Türkiye dün yine tarihi toplantılara ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri için bir araya gelen 4 heyet, 3'lü formatta görüşmeler yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetlerini 3 yıl aradan sonra ilk kez buluşturan üçlü toplantıların ilki Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığını yaptığı toplantılara MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
YENİ FIRSAT PENCERESİ AÇILDI
Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalınan her gün, daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir. Güçlü taahhütlerin önümüzde yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Gelinen aşamada iki yol var. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacak. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine iradeleriyle karar verecek. En başından beri savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Türkiye, barış için her daim yanınızda olacaktır. Dünya barışı için önemli bir gündü. Her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.
PUTİN ANBEAN TAKİP ETTİ
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, "Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor" dedi. Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor" açıklamasını yaptı. İstanbul'daki Rus heyetinin Putin ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Peskov, "Tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya- Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda "Putin ile karşılıklı görüşerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.
BİNER KİŞİLİK TAKAS İÇİN ANLAŞMAYA VARDIK
İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinski, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" dedi.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerinin ardından ilk müjdeyi verdi. Umerov, "Bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" diye konuştu.
NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE ANKARA'DA
13 Mayıs Salı günü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Ayrıca bugün NATO zirvesinde konuşan Mark Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" dedi.
PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR: 'SARSILMAZ DAYANIŞMANIZ İÇİN…'
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan ile yaşanan gerilim sırasında Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu. Erdoğan da Şerif'in paylaşımına, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Pakistan, Türki dosti zindabad!" yanıtını verdi.
İRAN VE AVRUPA DA İSTANBUL'DA BULUŞTU
İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakan yardımcılarının katıldığı Nükleer Anlaşma Toplantısı da İstanbul'da yapıldı. İran Başkonsolosluğu'nda yapılan görüşme sonrası "Diplomasiyi en iyi şekilde sürdürme kararlılığındayız" açıklaması yapıldı.
HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE DESTEK TEŞEKKÜRÜ
İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD ile 'Gazze'de ateşkes' görüşmelerinde sona yaklaşıldığını belirterek Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.
Hamas lideri Halil el-Hayye, yayınladıkları bildiride, "Kardeş Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki arabulucuların yanı sıra Türkiye'deki kardeşlerimizin de geçtiğimiz süreç boyunca yorulmak bilmeden sarf ettikleri çabaları takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI ZİRVESİ ANTALYA'DA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile müttefik ülkelerin Dışişleri Bakanları ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin bir araya geleceği toplantı, 14 Mayıs Perşembe günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın vereceği resepsiyonla başladı.
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