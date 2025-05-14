Rusya-Ukrayna savaşı İstanbul’da mı son bulacak? Dünyanın gözü İstanbul’da

Gözler yarın İstanbul'da yapılacak Ukrayna-Rusya barış zirvesine odaklanırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Perşembe günü Erdoğan ile görüşeceğim. Trump'ı İstanbul'a da davet ettik." dedi. Trump'tan ise yanıt geldi. ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada İstanbul'a ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun geleceğini söyledi.

Gözler Putin'in zirveye katılıp katılmayacağına odaklanırken Kremlin Sözcüsü Peskov, "Heyetimiz perşembe günü İstanbul'da olacak" dedi. Gelişmenin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin, Rusya'da her şeyi belirleyen kişidir, bu yüzden savaşı çözmek zorunda olan kişidir. Bu onun savaşıdır. Bu nedenle müzakereler onunla yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Doç. Dr. Abdullah Aydın değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GÜCÜ

Doç. Dr. Abdullah Aydın: Rusya-Ukrayna savaşı bitme aşamasına doğru gidiyor. Yani bitecek gibi gözüküyor. Bu süreçlerde aslında satranç oyununun bir hamleler boyutu. Bunun da en önemli ayağının İstanbul'da olması da tabi tesadüfi değil. Türkiye'nin güçlü duruşu ve hani dost da olsa, düşman da olsa sözünü güvenilir, itibar edilir ve sözünün arkasında durma noktasında göstermiş olduğu irade Türkiye'nin en önemli gücü.