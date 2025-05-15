Rusya ve Ukrayna'nın barış masasındaki şartları neler? A Haber'de çarpıcı yorum: Putin destekçisi Trump'ı kaybedebilir
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Rusya-Ukrayna barış sürecinde tarafların bugün masaya oturması beklenirken yapılan açıklamalarla görüşme yarına ertelendi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ifade edilen açıklamayla ABD, Rus ve Ukraynalı heyetin yarın (16 Mayıs) bir araya geleceği belirtildi. Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da gerçekleşecek barış masasına çevrilmişken tarafların ateşkes sürecinde hangi maddeler konuşulacak? Ukrayna ve Rusya'nın şartları neler? 3 yılı aşkın süren savaşın akıbeti İstanbul'da belirlenecek mi? A Haber'de Arka Plan programına konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay ve Gazeteci Abdulkadir Selvi iki ülkenin masaya yatırılacak şartlarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Eray Güçlüer, Ukrayna'nın NATO şartına ilişkin 'Savaş olan bir yerde Ukrayna'nın NATO'nun içerisine alınması mümkün değil.' ifadeleri kullandı. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise Putin'in ateşkes sürecinde yıpratma planının olduğunu belirtirken 'Ukrayna toprakları konusunda çokta şanslı gözükmüyor. Trump'ın en başta yaptığı açıklamalarla Putin'in elini çok güçlendirdi.' dedi. Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay ise 'Rusya işgal ettiği toprakları mevcut gücünü devam ettirdiği müddetçe Ukrayna'ya vermez' ifadelerini kullandı.
Dünyanın gözünün İstanbul'a çevrildiği Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde iki ülkenin heyetlerinin bugün görüşmesi beklenirken taraflardan gelen peş peşe sert açıklamaların ardından görüşme yarına (16 Mayıs 2025) ertelendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, heyetinin yarın İstanbul'a geleceğini ifade etmesinin ardından Rus heyeti akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna cephesinde barış sürecinin arabulucusu Türkiye, tarafları masaya oturtmak için çaba sarf ederken yarın müzakerede neler konuşulacak? Rusya ve Ukrayna'nın şartları neler? Rusya-Ukrayna savaşı İstanbul'da sona erer mi? Arka Plan programına katılan uzman isimler tarafların İstanbul'da masaya gelecek şartları değerlendirdi.
UKRAYNA'NIN ŞARTLARI
- Ukrayna toprak bütünlüğü ve güvenlik garantileri
- Güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi ya da NATO koruması altına alınma
- Avrupa'dan da bir barış gücünün Ukrayna'ya yerleştirilmesi
RUSYA'NIN ŞARTLARI
- İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerden çıkan metnin prensip olarak temel alınması
- Çatışmaların nihai olarak sonlanması
- Donestk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un idari sınırlarından Ukrayna askerlerinin çekilmesi
- Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statüye kavuşturulması, silahsızlandırılması
- İlhak edilen Kırım, Donesk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinden Rusya'nın toprakları olarak tanınması
"UKRAYNA'NIN NATO'YU DAVET ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da görüşeceği şartlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Eray Güçlüer: Ukrayna ön şartsız, Rusya tarafı ise bazı ön şartların kabul edilmesi şartlarıyla masaya oturmak istiyor. Rusya; Kırım, Donesk, Luhansk, Zaporijya ve Herson gibi ele geçirilen yerlerin Rus egemenliğinde kabul edilmesini istiyor. Ukrayna'nın NATO'yu davet etmesi söz konusu değildir. Burada bir strateji var çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır. Ayrıca savaş olan bir yerde Ukrayna'nın NATO'nun içerisine alınması mümkün değil. Bunu baştan beri söylemiştik. Zelenskiy'i kandırmak için kullanılan bir yemdi.
"UKRAYNA TOPRAKLARINI KURTARMA KONUSUNDA ŞANSLI DEĞİL"
Gazeteci Abdulkadir Selvi: Ruslar masaya oturmadan önce yıpratma savaşına devam ederler çünkü masadaki güçlerini sahada da kullanmak isterler. Rusya kazanımlarını koruyarak bazı şeyler elde etmek istiyor. Başında da Avrupa ordularının ve NATO'nun güvence vermemesini garanti altına alınmak istiyor. Bu müzakereler bu şekilde yürür. Ukrayna da burada yeniden ön şartsız olarak kaybettiği toprakları kurtarmaya çalışıyor. Ukrayna toprakları konusunda çokta şanslı gözükmüyor. Trump'ın en başta yaptığı açıklamalarla Putin'in elini çok güçlendirdi. 'Bunun için savaştılar ve kazandılar' dedi. İkincisi ise Riyad'ta kurulan masada Ukrayna'nın olmamasıyla Rusya gücünü koruyarak 2-0 avantajlı konumda. Bu şekliyle de ilerleme sağlanması mümkün değil. Çünkü ABD Başkanı bu tür konuları kişiselleştiren birisi.
"PUTİN, TRUMP GİBİ DESTEKÇİSİNİ KAYBEDEBİLİR"
Selvi, "Trump her defasında çağrı yaparken Putin ise her defasında onu refüze ediyor. ABD Başkanı şuan Putin'in karşısında sürekli reddedilen birisi konumuna düşüyor. Bu bir süre daha devam ederse Trump burada bir politika değişikliğine gidebilir. O zaman da Putin, Trump gibi bir destekçisini kaybedebilir. Dengeyi bulmak gerekiyor. Dengeyi bulmadan tavrına devam ederse Putin'de bu durumda tavır değişikliğine gidebilir."
"RUSYA İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI UKRAYNA'YA VERMEZ"
Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay: Bu topraklar hiçbir zaman Rusya mevcut gücünü devam ettirdiği müddetçe Ukrayna'ya verilmeyecek. Donesk, Luhansk, Zaporijya ve Herson topraklarını Rusya'nın ele geçirmesiyle konuşmaya gerek kalmadığını söylüyor. Bu şartlar bir gün kabul olur ve barış yapılırsa Rusya'ya ele geçirdiği Donesk, Luhansk, Zaporijya ve Herson topraklarını verilir fakat şartları olur. Nükleer santral yok edilir. Ukrayna'da mineral çıkarmaya başlanır ve Rusya enerjisini rahatça Avrupa'ya satabilmesi şartıyla ABD yaptırımları kaldırır. Ama bu aşamaya yarın gelinmez.
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