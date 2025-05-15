Rusya ve Ukrayna’nın barış masasındaki şartları neler? A Haber’de çarpıcı yorum: Putin destekçisi Trump’ı kaybedebilir

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"UKRAYNA TOPRAKLARINI KURTARMA KONUSUNDA ŞANSLI DEĞİL"

Gazeteci Abdulkadir Selvi: Ruslar masaya oturmadan önce yıpratma savaşına devam ederler çünkü masadaki güçlerini sahada da kullanmak isterler. Rusya kazanımlarını koruyarak bazı şeyler elde etmek istiyor. Başında da Avrupa ordularının ve NATO'nun güvence vermemesini garanti altına alınmak istiyor. Bu müzakereler bu şekilde yürür. Ukrayna da burada yeniden ön şartsız olarak kaybettiği toprakları kurtarmaya çalışıyor. Ukrayna toprakları konusunda çokta şanslı gözükmüyor. Trump'ın en başta yaptığı açıklamalarla Putin'in elini çok güçlendirdi. 'Bunun için savaştılar ve kazandılar' dedi. İkincisi ise Riyad'ta kurulan masada Ukrayna'nın olmamasıyla Rusya gücünü koruyarak 2-0 avantajlı konumda. Bu şekliyle de ilerleme sağlanması mümkün değil. Çünkü ABD Başkanı bu tür konuları kişiselleştiren birisi.