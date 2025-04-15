Şaibeli CHP kurultayına ilişkin flaş gelişme: İmamoğlu ve 85 kişi ifade veriyor
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 86 kişinin ifadelerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP 38'inci Kurultayı soruşturmasına' ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 şüphelinin ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye talimat yazısı gönderdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 38. Olağan Kurultay'a dair yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Kurultayda bazı temsilcilerin "menfaat sağladığı" iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA: İFADELER ALINIYOR
Soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 86 kişinin ifadesine başvurulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerle ilgili MASAK raporları, SGK dökümleri, tapu kayıtları gibi pek çok resmi evraka erişilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla yazışmalar yapıldı. Kişilerin mal varlıklarına yönelik detaylı incelemeler de soruşturma dosyasına eklendi.
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