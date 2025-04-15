Şaibeli CHP kurultayına ilişkin flaş gelişme: İmamoğlu ve 85 kişi ifade veriyor

CHP kurultayı (AA)

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA: İFADELER ALINIYOR

Soruşturma kapsamında, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 86 kişinin ifadesine başvurulmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerle ilgili MASAK raporları, SGK dökümleri, tapu kayıtları gibi pek çok resmi evraka erişilmesi için ilgili kamu kurumlarıyla yazışmalar yapıldı. Kişilerin mal varlıklarına yönelik detaylı incelemeler de soruşturma dosyasına eklendi.