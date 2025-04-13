CHP’deki şaibeli kurultayda savrulan paralar MASAK raporuna girdi! Hesaplarına milyonlar yatırıldı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayında delegelerin para karşılığı oy kullandığına yönelik şaibeler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada MASAK raporu dosyaya girdi. MASAK raporlarına göre kurultay zamanı 55 kişiye para akıtıldı. Gazetecilerin de arasında olduğu bu isimlere 500 bin TL’den 10 milyon TLye kadar ödeme yapıldı.
Yüzlerce delege oyunun para, hediye ve makam-mevkii karşılığı satın alındığı iddialarına dönük olarak, CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor.
38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada tanık olarak ifade veren Gazeteci Tolgahan Erdoğan, bomba iddiaları gündeme getirmişti.
Kurultay bittikten sonra 6 Kasım'da Kadıköy Moda'da bir kafede iki UBER şoförünün konuşmalarına denk geldiğini anlatan Erdoğan, "Neler olduğunu sordum. 'Ağabey, 5 Kasım 2023 Pazar günü dört VİP arabayla Tepebaşı'ndaki İstanbul Planlama Ajansı'ndan (IPA) 6-7 kişiyi alarak Laleli'deki Taç, Karadeniz, Servet ve ATS Gold Döviz bürolarına gittik. Kapalı olan bürolardan bavullarla çıkan kişiler araçlara bindiler.' dediler, Araba içerisinde 50 milyon dolar taşıdıklarını konuşmalardan duyduklarını söylediler." dedi.
5 Kasım 2023 Pazar günü "bazı döviz bürolarının açtırılarak 50 milyon dolar meblağında işlem yapıldığı" iddialarına yönelik olarak araştırma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK raporu talep edildi.
55 KİŞİNİN HESABI İNCELENDİ!
Bu kapsamda MASAK tarafından 55 kişiye ait hesap hareketleri incelendi. İncelenen 55 hesaptan 16'sında kurultay döneminde aylık olağan dışı nakit yatırma işlemi olduğu tespit edildi.
Aylık olağan dışı nakit yatırılan hesaplar arasında, makamında teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır." şeklinde skandal paylaşım yapan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, belediye meclis üyeleri ve 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.
YATIRILAN MİLYONLAR MASAK RAPORUNDA
Sabah'ın haberine göre MASAK raporundan olağan dışı para yatırma işlemleri de tek tek belgelendi.
Buna göre, terör sevici Eda Ezgi Yıldız'ın hesabına 890 bin 975 lira, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın hesabına 7 milyon 383 bin 599 lira, Gazeteci İsmail Saymaz'ın hesabına ise 8 milyon 213 bin 593 lira yatırdığı görüldü.
Şaban Sevinç'in 521 bin 732 lira, belediye meclis üyelerinin hesaplarına 10 milyon lira ila 350 bin lira arasında da para yatırıldığı belirlendi. Elden yatırılan paraların nasıl elde edildiği araştırılacak.
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