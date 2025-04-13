CHP’deki şaibeli kurultayda savrulan paralar MASAK raporuna girdi! Hesaplarına milyonlar yatırıldı!

Şaibeli kurultayda savrulan paralar MASAK raporuna girdi

Aylık olağan dışı nakit yatırılan hesaplar arasında, makamında teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır." şeklinde skandal paylaşım yapan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, belediye meclis üyeleri ve 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile gazeteciler Şaban Sevinç ve İsmail Saymaz da yer aldı.