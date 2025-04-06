CHP’nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar

Aslı Baykal'ın X üzerinden yaptığı paylaşım

"CUNTA YÖNETİMİNİ BİLE AŞMIŞLAR"

CHP'lilere "Cunta yönetimini bile aşmışlar" Aslı Baykal tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca. Siyaseti topluma hizmet, veya ideoloji değil çıkar için yaptıklarının ve partilerinde doğru-yanlış hakkında ses çıkarabilecek herhangi bir düzeyde herhangi bir eleman kalmadığının göstergesidir.

Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler. Yöneticiler tarihin akışını değiştiriyor. Ses yok partililerden, alkış var, daha ne diyelim?"