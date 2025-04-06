06 Nisan 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar

CHP'nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.04.2025 22:00 Güncelleme: 06.04.2025 22:14
ABONE OL
CHP’nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar

Skandalların ardı arkasının kesilmediği CHP İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası kurultaya gitti. Skandalın normalleştiği CHP'nin kurultayına Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal zehir zemberek sözler kullanarak eleştirdi. Aslı Baykal, babasının adının anılmamasına da tepki göstererek 'CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir. Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler.' dedi.

Şaibeli kurultay ve sonrasında İBB'ye yönelik terör-yolsuzluk soruşturmaları sonrası CHP apar topar kurultaya gitti. Skandalların odağındaki kurultayda tek aday Özgür Özel'di.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

ASLI BAYKAL ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu. CHP'nin bu skandallarla kaynadığı kurultayına Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan sert tepki geldi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

"SESSİZ KALANLAR SİYASETEN BİTMİŞTİR"

Aslı Baykal zehir zemberek sözlerle tepki gösterdiği CHP kurultayında babasının adının anılmamasını da eleştirdi. Aslı Baykal bu duruma sessiz kalanların siyaseten bittiğini vurgulayarak "Darbe ile kapatılmış CHP'nin 2. kez açılmasını sağlayan ve miras bıraktığı siyaset şeklini artık bitirmek üzere oldukları CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir." dedi.

Aslı Baykal'ın X üzerinden yaptığı paylaşım Aslı Baykal'ın X üzerinden yaptığı paylaşım

"CUNTA YÖNETİMİNİ BİLE AŞMIŞLAR"

CHP'lilere "Cunta yönetimini bile aşmışlar" Aslı Baykal tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca. Siyaseti topluma hizmet, veya ideoloji değil çıkar için yaptıklarının ve partilerinde doğru-yanlış hakkında ses çıkarabilecek herhangi bir düzeyde herhangi bir eleman kalmadığının göstergesidir.

Cunta yönetimini bile aşmışlar çıt çıkaramaz hale düşmüşler. Yöneticiler tarihin akışını değiştiriyor. Ses yok partililerden, alkış var, daha ne diyelim?"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar CHP’nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar CHP’nin şaibeli kurultayı tepkilerin odağında! Aslı Baykal ateş püskürdü: Cunta yönetimini bile aşmışlar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör