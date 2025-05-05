Özgür Özel’e saldırı öncesi AKM’de ne oldu? A Haber’de çarpıcı detaylar: Polisin uyardığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından tokatlı saldırıya uğradı. O anlarda Özel yüzüne ağır darbe alırken saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu vahşice öldürdüğü ve cezaevinden şartlı tahliye ile 2020 yılında serbest kaldığı açıklamıştı.

Özgür Özel'e saldırı anları Türkiye'nin gündeminde geniş yer bulurken saldırı öncesi AKM'de neler olduğu ve Özel'in neden protokol alanından ilerlemek yerine kalabalığın arasından geçmesi merak konusu oldu. Tören alanından çıktığı sırada Özel'in aracının başka bir noktada olması soru işaretlerini beraberinde getirirken A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geliş öncesi görüntülerine ulaşarak çarpıcı yeni gelişmeleri anlattı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş Özgür Özel'in AKM'ye giriş anlarını güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ile ayrıntılarıyla anlattı.

Mehmet Karataş, "Bugün yaşanan bu provokasyonda Özel'in konvoyunun polisin yönlendirilmesine uymadıklarından kaynaklı olduğunu sizlerle paylaşalım. Özel'in ekibi polisin kendisini yönlendirdiği gibi hareket etmiş olsaydı bu durum yaşanmazdı. Özel'den dakikalar önce Meral Danış Beştaş aynı güzergahta geliyor protokol bölümünden girerek ve o boş alanda bekletiliyor. Sonrasında da binip protokol alanına gidiyor yani herhangi bir sorun oluşmuyor. Özgür Özel'in ekibin ise burada tam tersine bir itirazda bulunuyor ve protokolü kullanmak yerine aracı halkın olduğu noktaya doğru götürülüyor ve Özel orada inip vatandaşların arasında yürürken bir Emniyet Müdür Yardımcısı kendisine bir uyarıda bulunuyor. Emniyet Müdür Yardımcısı 'Halkın içerisinden geçmek yerine şu bölümden geçin diyor' fakat orada uyarılar dinlenmiyor. Yani vatandaş yoğunluğunda konvoy hareket edemez noktasında Özgür Özen konvoyunda görevli olan kişiler İstanbul polisinin uyarılar dinlemiyor ve kendi bildiklerini yapıyorlar.