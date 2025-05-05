Özgür Özel'e saldırı öncesi AKM'de ne oldu? A Haber'de çarpıcı detaylar: Polisin uyardığı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmak için gittiği AKM'de bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda Özel'e saldıranın Selçuk Tengioğlu isimli şahıs olduğu öğrenilirken şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırı sonrasında Tengioğlu'nun sabıka kaydının kabarık olduğu ve 2 çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından siyasi partilerden peş peşe kınama mesajları gelirken saldırının öncesinde AKM'de neler olduğu oldukça merak ediliyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Özgür Özel'e yapılan saldırı öncesinde AKM'de neler yaşandığını ve olay öncesindeki güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. Tören öncesi Özel'in aracıyla ters yönden giriş yaptığını açıklayan Karataş 'Polis ekipleri Özgür Özel ve konvoy ekibini protokolden ilerlemeleri konusunda uyardı. Fakat koruma ekibi ve Özel'in polisin uyarılarını dinlemedi ve ters yönden ilerledi' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından Selçuk Tengioğlu isimli şahıs tarafından tokatlı saldırıya uğradı. O anlarda Özel yüzüne ağır darbe alırken saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan saldırı sonrası İçişleri Bakanlığı Tengioğlu'nun 2004 yılında 2 çocuğunu vahşice öldürdüğü ve cezaevinden şartlı tahliye ile 2020 yılında serbest kaldığı açıklamıştı.
Özgür Özel'e saldırı anları Türkiye'nin gündeminde geniş yer bulurken saldırı öncesi AKM'de neler olduğu ve Özel'in neden protokol alanından ilerlemek yerine kalabalığın arasından geçmesi merak konusu oldu. Tören alanından çıktığı sırada Özel'in aracının başka bir noktada olması soru işaretlerini beraberinde getirirken A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Özel'in Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geliş öncesi görüntülerine ulaşarak çarpıcı yeni gelişmeleri anlattı.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş Özgür Özel'in AKM'ye giriş anlarını güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ile ayrıntılarıyla anlattı.
Mehmet Karataş, "Bugün yaşanan bu provokasyonda Özel'in konvoyunun polisin yönlendirilmesine uymadıklarından kaynaklı olduğunu sizlerle paylaşalım. Özel'in ekibi polisin kendisini yönlendirdiği gibi hareket etmiş olsaydı bu durum yaşanmazdı. Özel'den dakikalar önce Meral Danış Beştaş aynı güzergahta geliyor protokol bölümünden girerek ve o boş alanda bekletiliyor. Sonrasında da binip protokol alanına gidiyor yani herhangi bir sorun oluşmuyor. Özgür Özel'in ekibin ise burada tam tersine bir itirazda bulunuyor ve protokolü kullanmak yerine aracı halkın olduğu noktaya doğru götürülüyor ve Özel orada inip vatandaşların arasında yürürken bir Emniyet Müdür Yardımcısı kendisine bir uyarıda bulunuyor. Emniyet Müdür Yardımcısı 'Halkın içerisinden geçmek yerine şu bölümden geçin diyor' fakat orada uyarılar dinlenmiyor. Yani vatandaş yoğunluğunda konvoy hareket edemez noktasında Özgür Özen konvoyunda görevli olan kişiler İstanbul polisinin uyarılar dinlemiyor ve kendi bildiklerini yapıyorlar.
"ÖZEL VE EKİBİ POLİSİN UYARILARINI DİNLEMEDİ"
Saat 10:16 sıralarında Özgür Özel'e ait konvoy Marmara Otel'ine geliyor orada saat 10:45'e kadar bekliyor ardında 10:45'te yaya olarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) doğru gidiyor. Burada çok büyük bir tehlike. Yoğun kalabalığın içerisinde otelden çıkarak AKM'ye doğru yürüyerek gidiyorsunuz. Bu noktada da bir uyarı yapılıyor zannedersem. 11:04 sıralarında Özgür Özel'e ait olan araç konvoyu ters yöne girerek törene doğru ilerliyor. Araç bariyerli olan alanın içerisinde AKM'ye giriş yapmak istemiş. Katılımcı yoğunluğu olan kısmından geçmek istemiş ve kendilerine yolun sağ ve sol kısımlarının bariyerli olduğu polis ekipleri kitlenin gidebileceği bir yer olmadığını iletmiş. Ayrıca CHP Genel Başkanı araç içerisinde olmamasından dolayı da bahse konu güzergah yerine program bitimine kadar yeterli sürenin olduğu ve Divan Kavşağı'nı takiben Mete Caddesi'ne girmeleri ve devamında protokole geçmeleri öneriliyor. Ama yine de bu tavsiyeye uymak yerine onlar kalabalığın olduğu halkın içerisinde ilerliyorlar.
TERS YÖNDEN GİDEREK OTELİN PARK ALANINDA BEKLİYOR
Konvoy aracı bir daha Genel Başkanı geri almak için gelmeleri mümkün olmuyor. Araç ters yönde bir geri dönüş almış ve Marmara Otel önündeki bariyer alana otopark içerisinde ayrılan alana geçip gidiyorlar. Özgür Özel'e ait olan araç normalde protokol yerine girip beklemiş olsaydı ardından Özgür Özel geldiğinde aracına binip halkın içerisine karışmadan gidecekti. Ama kendisi ve ekibi polisi dinlemiyor ve ters yöne giriyor. Normalde araçlar sol taraftan geliyor fakat Özgür Özel'in aracı ters taraftan giderek Marmara Otel'in önündeki bariyerli alanın giriş boşluğunda otopark için ayrılan alana geçip bekliyor. Sonra da Özgür Özel halkın içerisinde yürüyor.
"POLİS ENGEL OLAMIYOR"
Bu saldırı gerçekleştiğinde Özel'in birkaç adım gerisindeydim ve yayından çıktım. Kendisi kalabalığın olduğu yerden ilerliyordu. AKM'den çıktım ve kapının önünde ortalık karışmıştı. Bizim yayından çıktığımızda meğer o olay yaşanmış. Kalabalığa ne olduğunu sorduğumda Özgür Özel'e saldırı olduğunu söylediler. Yayın içerisinde sanırım bu olay cereyan ediyor. Şu an ekranlarda görüyorsunuz araç ters yönden gidiyor ve ben çıktığımda kalabalık duyuyordu. Benim de aklıma çok geldi ben basın mensubu olarak halkın içerisindeyim de Özel neden diğer kısımdan binip gidiyor. Özgür Özel neden bu taraftan geliyor ve nereye gidiyordu diye kendi kendime sordum. Dediğimiz gibi polis ekipleri burada uyarıda bulunarak geçmemeleri konusunda uyarıyor. Polis CHP'nin ters yönde yasak olan gidişine engel olamıyor.
KAPALI OTOPARKA ARACIN ALINMADIĞI İDDİALARI ASILSIZ
'Sosyal medyada yayılan polis kapalı otoparka Özel'in aracını almadı' iddiaları tamamen yalan. Burada tam tersi polisi dinlemiş olsalar orada vatandaşlarla bir araya gelmesi söz konusu olamaz. Polis orada araç konvoyuna 'Sizin giriş bu taraf' diyor. Burada tam aksine araç ters istikametten ilerliyor ve orada bekliyor. Burada provokasyonlara şiddetle kınıyoruz ama polisi dinlemezseniz güvenlik kurallarına uymazsanız aracınızla protokol alanına da indirmezseniz bu nerededir bir sormak lazım.
SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki saldırıdan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.
Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Tengioğlu'nun otelde çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar görüldü.
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