“Şaibeli kurultay” krizi nasıl ortaya çıktı? İşte perde arkası | ANALİZ

CHP'nin 2023 yılındaki 38. Olağan Kurultayı'nda uzun yıllar genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı kaybederek liderlik koltuğundan ayrıldı. Ancak bu süreçte liderlik değişiminin sadece demokratik bir yarış değil perde arkasında çeşitli pazarlıkların döndüğü bir "delege borsası" süreci olduğu yönünde ciddi iddialar ortaya atıldı. Detaylar analiz haberimizde...

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