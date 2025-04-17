CHP’deki şaibeli kurultayda yeni itiraflar: Yattığı çekyatın altında 2 milyon dolar vardı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)

PARA VERMİŞSİNİZ DİYE SORMUŞLAR

Kurultay dönemi sürecinde Ankara'da bir otelde kaldığını belirten Cömert, "Kurultaydan 2-3 gün önce Erzurum delegeleri de bu otele geldiler. Erzurum kurultay delegelerinden Yusuf Gögerkaya 'Özgür Özel'e destek vermemiz için il başkanımız Serhat Can Eş'e para vermişsiniz.' diye bana sordu. Ben de kendisine konuyla alakalı hiçbir bilgim olmadığını, bunu gidip il başkanlarına sorması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"DELEGELERE DAĞITILMAK İÇİN GÖNDERİLEN 2 MİLYON DOLAR PARA VARDI"

Erzurum kurultay delegelerinin il başkanı Eş'in yanına gittiğini, daha sonra kendisini arayan Yusuf Gögerkaya'yı almaya gittiğini anlatan Cömert, ifadesine şöyle devam etti:

"Bulunduğu yere gittiğimde elinde takım elbise ile bir adet ayakkabı poşeti vardı. Kendisine 'Bunlar nedir?' diye sorduğumda bana 'İl Başkanı Serhat Can Eş'in hediyesi' dedi. Otele döndüğümde Erzurum kurultay delegelerinden isimlerini hatırlamadığım 3-4 kişinin daha aynı takım elbise ve ayakkabı poşetlerinin ellerinde olduğunu gördüm. Onlara da Erzurum il başkanı bu hediyeleri vermiş. Kurultaydan bir gün önce Yusuf Gögerkaya'ya 'Erzurum il başkanı gerçekten para almış mı' diye sorduğumda, bana hitaben 'Evet almış ama duyumumuz çok yüksek miktar, bize verdiği ise 1000-1500 dolar. Ben de bu parayı harcamam, saklarım, başıma bela olmasın' dedi. Bu sırada yanımda arkadaşım Mustafa Erdoğdu vardı. Mustafa Erdoğdu benim 20 yıllık tanıdığım, kendisine ağabey dediğim kişidir. Kendisi eski Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı idi. Daha sonra CHP'ye katıldı. Kendisi Özgür Özel'in seçim ofisinin yöneticisi idi. Özel'in seçim ofisinin giderlerini ve harcamalarını o yapıyordu. Seçim ofisi için yapılan masrafların da milletvekillerinden toplanarak Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından Mustafa Erdoğdu'ya verildiğini biliyorum. Ben Ankara'da bulunduğum zaman Mustafa Erdoğdu'nun evinde kalırdım. Mustafa Erdoğdu'nun kendisine gelen paraları delegeleri ikna etmek için harcayıp harcamadığını bilmiyorum. Ancak kendisine ofis giderleri için para verildiğini biliyorum. Mustafa Erdoğdu benim de içerisinde bulunduğum kalabalık bir sohbet ortamında 'Yanımda kalan Emir'in haberi yok. Benim evimde Emir'in yattığı çekyatın altında İstanbul'dan kurultay delegelerine dağıtılmak için gönderilen 2 milyon dolar para vardı. Emir'in haberi yok' diye konuştu. Ancak ben bu konuyu öylesine söylenmiş bir söz olarak değerlendirdim. Ben böyle bir konuya inanmadım."

"DELEGELERİN TELEFONLARINDA OY PUSULASI FOTOĞRAFI VARDI"

Erzurum delegelerinden kurultay günü Özel lehine verdikleri oy pusulasının fotoğrafını çekip gönderilmesinin istendiğini duyduğunu aktaran Cömert, daha sonra delegelerin telefonlarında oy pusulasının Özel lehine işaretlenmiş olarak fotoğraflarını bizzat gördüğünü sözlerine ekledi.

Kendisinin o dönem bu olaylardan hiçbir menfaat temin etmediğini savunan Cömert, sadece Özel lehine parti çalışmalarına katıldığını söyledi.

Cömert, hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmesini talep etti.