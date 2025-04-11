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CHP’deki şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor! 552 kişinin tapu kayıtları mercek altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.04.2025 07:04
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CHP’deki şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor! 552 kişinin tapu kayıtları mercek altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayında delegelerin para karşılığı oy kullandığına yönelik şaibeler üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık şüpheliler ve yakınlarının mal varlıklarını mercek altına aldı. 552 kişinin tapu kayıtları inceleniyor.

Yüzlerce delege oyunun para, hediye ve makam-mevkii karşılığı satın alındığı iddialarına dönük olarak, CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor.

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Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 3 Nisan 2025 Perşembe günü hem SGK'ya hem de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne daha önce talep edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle raporlanması için bir yazı daha gönderdiği öğrenildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarının temin edilmesi istendi. SGK'ya gönderilen yazıda ise şüphelilerin akrabaları ile yakın çevresinin, belediyeler ile belediyelere hizmet veren şirketlerde işe girip girmediğinin araştırılması talep edildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)

552 KİŞİ RADARDA
İki kuruma da gönderilen yazıda, söz konusu bilgi taleplerinin mart ayında yapıldığı, ancak hala yanıt alınamadığı belirtilerek, gerekli belgelerin en kısa sürede ulaştırılması istendi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yazımız ekinde kimlik belgeleri gönderilen 65 kişi ile bu kişilerin 1. ve 2. derece yakınları olmak üzere toplamda 552 kişinin, '1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında aldıkları ve sattıkları tüm tapu kayıtlarının temin edilerek ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği bilginize rica olunur' denilerek yazılan yazımıza bugüne kadar cevap verilmediği görülmekte, ilgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususunda gereği bilgilerinize rica olunur" ifadeleri yer aldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)
AKRABALAR DA MERCEK ALTINDA
SABAH'ın ulaştığı belgelerde, başsavcılık tarafından SGK'ya da benzer bir yazı gönderildiği görüldü. Bu kuruma iletilen yazıda ise şüphelilerin 1., 2., 3. ve 4. derece akrabaları, eşinin akrabaları ve yakın çevresinin 1 Ekim 2023 tarihinden bu yana belediyelerde ya da belediyelere hizmet veren özel şirketlerde işe başlayıp başlamadığına ilişkin bir kez daha rapor talep edildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndan görüntü (AA)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne iletilen yazıda olduğu gibi bu talebin de ilk olarak mart ayında iletildiği ve henüz cevap verilmediği vurgulanarak, "İlgili sayılı yazımızın akıbetinin araştırılarak ivedilikle cevap verilmesi hususundaki gereği bilgilerinize rica olunur" denildi.

Başsavcılığın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı (AHABER)Başsavcılığın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı (AHABER)

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