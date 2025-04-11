CHP’deki şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor! 552 kişinin tapu kayıtları mercek altında

Yüzlerce delege oyunun para, hediye ve makam-mevkii karşılığı satın alındığı iddialarına dönük olarak, CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 3 Nisan 2025 Perşembe günü hem SGK'ya hem de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne daha önce talep edilen bilgi ve belgelerin ivedilikle raporlanması için bir yazı daha gönderdiği öğrenildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden, şüphelilerin 1 yıllık süreçteki tüm tapu kayıtlarının temin edilmesi istendi. SGK'ya gönderilen yazıda ise şüphelilerin akrabaları ile yakın çevresinin, belediyeler ile belediyelere hizmet veren şirketlerde işe girip girmediğinin araştırılması talep edildi.