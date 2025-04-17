Şaibeli kurultay krizinde yeni perde! A Haber’de çarpıcı yorum: ’İçeride bir operasyon var’

CHP'deki şaibeli kurultayda para karşılığı oy kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya'nın tanık sıfatıyla verdiği ifadede CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in 38. Olağan Kurultay'dan bir gün önce kendilerini Ankara'da bir pavyona götürdüğünü, burada pavyonun kapısında kendisine 1000 dolar verdiğini ifade etti. Parayı delil olarak sakladığını belirten Gögerkaya, diğer delegelere 1500 dolar teklif edildiğini belirterek Özgür Özel adına kurultayda oy kullandığını açıkça itiraf etti. Pavyonda yaşanan skandalın ardından gündem bir kez daha şaibeli kurultaya çevrilirken uzman isimler A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

DIŞ BASINDA 'RAKİBİNİ TASFİYE ETTİ' SÖZLERİ

Usta gazeteci Bülent Erandaç ise Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nu dış basında yaptığı açıklamalarında Türkiye'nin ekonomisini hedef aldığını ve Avrupa Birliği'nde atılan adımların önünün kesilmeye çalıştığına dikkat çekerek planlanmış birçok olayın olduğunu ifade etti. Erandaç, "Özgür Özel önümüzdeki seçimlere yönelik Ekrem İmamoğlu üzerine monte edilmiş bir seçim kampanyası var. Le Monde gazetesi de aynı şeyi söyleyerek Ekrem İmamoğlu hakkında 'rakibini tasfiye ettiler' ifadelerini kullanarak yavaş yavaş bu durumu işliyorlar." dedi.