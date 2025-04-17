Şaibeli kurultay krizinde yeni perde! A Haber'de çarpıcı yorum: 'İçeride bir operasyon var'
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak verirken şimdi de şaibeli kurultay sürecine yönelik yeni bir gelişme yaşandı. 4-5 Kasım 2023'te CHP'de gerçekleşen 38. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni tanıkların ifadesi ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya'nın pavyonda para karşılığı oyunu Özgür Özel'e yönelik kullandığını itiraf etti. Gündemde adeta bomba etkisi yaratan o ifadelerin ardından gözler yeniden şaibeli kurultaya çevrildi. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Usta gazeteci Bülent Erandaç Özgür Özel'in önümüzdeki seçimlere yönelik hamleler yaptığını ve dış basına yaptığı açıklamalarıyla 'İmamoğlu'nun tasfiye edildiğini' belirtti. AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ise CHP içinde itiraflarla başlayan ve CHP'lileri kendilerini ifşa ettiği bir süreç olduğuna atıfta bulunarak 'Özgür Özel'in aslında kendi dilini marjinalleştirerek Ekrem İmamoğlu'na ve farklı alternatif bir lidere yönelik o ana kitle içerisindeki ihtiyacı da azaltıyor.' ifadelerini kullandı. Gazeteci Hikmet Genç ise tutukluluğu devam eden İmamoğlu hakkında CHP içerisinde bir operasyonun yapıldığına dikkat çekti.
CHP'deki şaibeli kurultayda para karşılığı oy kullanıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Erzurum delegesi Yusuf Gögerkaya'nın tanık sıfatıyla verdiği ifadede CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in 38. Olağan Kurultay'dan bir gün önce kendilerini Ankara'da bir pavyona götürdüğünü, burada pavyonun kapısında kendisine 1000 dolar verdiğini ifade etti. Parayı delil olarak sakladığını belirten Gögerkaya, diğer delegelere 1500 dolar teklif edildiğini belirterek Özgür Özel adına kurultayda oy kullandığını açıkça itiraf etti. Pavyonda yaşanan skandalın ardından gündem bir kez daha şaibeli kurultaya çevrilirken uzman isimler A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
DIŞ BASINDA 'RAKİBİNİ TASFİYE ETTİ' SÖZLERİ
Usta gazeteci Bülent Erandaç ise Özgür Özel'in ve İmamoğlu'nu dış basında yaptığı açıklamalarında Türkiye'nin ekonomisini hedef aldığını ve Avrupa Birliği'nde atılan adımların önünün kesilmeye çalıştığına dikkat çekerek planlanmış birçok olayın olduğunu ifade etti. Erandaç, "Özgür Özel önümüzdeki seçimlere yönelik Ekrem İmamoğlu üzerine monte edilmiş bir seçim kampanyası var. Le Monde gazetesi de aynı şeyi söyleyerek Ekrem İmamoğlu hakkında 'rakibini tasfiye ettiler' ifadelerini kullanarak yavaş yavaş bu durumu işliyorlar." dedi.
"PLANLANMIŞ BİRÇOK OLAY VAR"
Bülent Erandaç; "Batıyı ekonomik mekanizmaları açısından etkilemek istiyorlar. Burada Türkiye'nin güvenlik mimarisinde Avrupa perişan durumda. Burada Türkiye muhtaçlar ve ihtiyaçları var. Burada Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde atak yapmasını kesmeye yönelik planlanmış ve bu durumun arkasında birçok olay var. Bunun planlandığı yer Londra ve Berlin'dir ve bunun üzerinden yürüyecek bir kuşatma hareketi var." ifadelerini kullandı.
"EKREM İMAMOĞLU'NUN TASFİYESİ BAŞKA ODAKLARDA ARANMASIN"
AK Parti MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı ise yolsuzluk ve şaibeli kurultay soruşturmasında CHP'li delegelerin parti içerisinde kendilerini ifşa ettiğini ve Genel Başkan Özgür Özel'in yeni bir kurultay kararı alarak Mansur Yavaş'ı tasfiye ettiğini belirtti. Ayvalı; "Özgür Özel her konuşmasında kendisinin aday olmayacağını işaret eden konuşmalar yapıyor. Aslında kendi dilini marjinalleştirerek Ekrem İmamoğlu'na ve farklı alternatif bir lidere yönelik o ana kitle içerisindeki ihtiyacı da azaltıyor. Bu süreçte CHP içinde itiraflarla başlayan ve CHP'lilerin CHP'lileri tasfiye ettiği bir süreç. Burada kalkıp kimse Ekrem İmamoğlu'nun tasfiyesini farklı odaklarda aramasın. Bizzat CHP'nin delegelerinde, belediyelerin büro katlarında ve CHP'nin genel başkanında arasın." dedi.
İMAMOĞLU'NA İÇERİDEN BİR OPERASYON VAR"
Hikmet Genç, ise şaibeli kurultayda yaşanan patlağın ardından CHP içerisindeki çatırdamalara dikkat çekerken İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun parti içerisinden gönderilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Genç açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "İçeride bir operasyon devam ediyor. O operasyon sonucu bu durum ortaya çıkıyor. İmamoğlu'nu içeri tarafta göndermeye çalışan bir ekip var, onlarda devreye girmiş durumda. CHP o canavarları kendi yetiştirdi, onlar da onları yemek istiyorlar."
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